จาก เนเน่ รอยัล ถึง ลิซ่า: 3 ทศวรรษศิลปินไทยโตนอกระบบ งบ 8 พันล้านได้แค่โหนกระแส

ถอดรหัสกรณี เนเน่ รอยัล บนเวที AGT 2026 ถึง ลิซ่า-มิลลิ ทำไมศิลปินไทยต้องส่งออกตัวเองเป็นแรงงานดิบทางวัฒนธรรม ขณะที่งบซอฟต์พาวเวอร์ 8,000 ล้านจมปลักอีเวนต์
ซีรีส์ : ซอฟต์พาวเวอร์กับชะตากรรมศิลปินไทย EP.1 จาก 'นิชคุณ-ลิซ่า' ถึง 'เนเน่ รอยัล' 3 ทศวรรษการดิ้นรนของเด็กไทย รัฐทำได้แค่โหนกระแส!?
ถอดรหัสความย้อนศรของ T-Pop และดนตรีไทย เมื่อเด็กวัย 16 ปีต้องใช้ 'เวทีอเมริกัน' เป็นตัวแจ้งเกิด ขณะที่งบรัฐบาลยังจมอยู่ในปลักอีเวนต์
คำถามใหญ่ที่ท้าทายระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยในยามนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ว่า “คนไทยมีศักยภาพหรือไม่” เพราะคำตอบปรากฏเด่นชัดผ่านปรากฏการณ์กระหึ่มโลกบนเวที America’s Got Talent 2026 (AGT ซีซัน 21) เมื่อ "เนเน่ รอยัล" หรือ แพรว - รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมือกีตาร์และนักร้องวัยเพียง 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต คว้า Golden Buzzer ในรอบ Live Show ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางเสียงปรบมือและอาการอึ้งทึ่งกันทั้งฮอลล์ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBC สหรัฐอเมริกา
แต่ที่ตลกร้ายคือเมื่อเนเน่ รอยัล คว้าชัยชนะ เราจะได้เห็นบรรดาหน่วยงานรัฐและนักการเมืองสวมรอยโหนกระแสกันยกใหญ่อยู่เสมอๆ
คำถามจึงมีอยู่ว่า เหตุใดในขณะที่ภาครัฐชูธงซอฟท์พาวเวอร์ พร้อมจัดสรรงบประมาณสะสมสูงเกินกว่า 8,000 ล้านบาท แต่ความสำเร็จระดับโลกของเด็กไทยกลับเกิดขึ้น “นอกระบบ” การสนับสนุนของรัฐบาลเสมอ? และเหตุใดเม็ดเงินแผ่นดินนับพันล้านถึงละลายหายไปกับงานอีเวนต์ชั่วคราวที่ไร้ซึ่งระบบ ecosystem รองรับอย่างยั่งยืน ทิ้งให้เด็กไทยต้องพาตัวเองไปสู้บนเวทีสากลตามยถากรรม?
"เนเน่ รอยัล" – พรสวรรค์ พุ่งชนเพดาน
เส้นทางการเติบโตของ เนเน่ รอยัล (แพรว – รัตติกานต์ อำลอย) คือภาพสะท้อนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนที่สุด เนเน่เริ่มจับกีตาร์และฝึกฝนดนตรีสายร็อก/เฮฟวีเมทัลอย่างหนักตั้งแต่อายุยังน้อย ไต่เต้าผ่านเวทีแข่งขันดนตรีในประเทศอย่าง Overdrive Guitar Contest และการสร้างผลงานบนโซเชียลมีเดีย แต่กลับต้องชนกับเพดานของอุตสาหกรรมดนตรีไทย ที่ไร้การสนับสนุนสายดนตรีเฉพาะทางและไร้กลไกส่งออกศิลปินสู่ระดับโกลบอล
สิ่งที่ทำให้เนเน่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ไม่ใช่นโยบายรัฐบาลไทย แต่คือการพาตัวเองไปสู้บน "เวทีสากล" (Global Platform) ระดับ NBC ในอเมริกา จนกระทั่งชนะใจคณะกรรมการและผู้ชมทั่วโลก
หากพิเคราะห์ผ่านข้อสังเกตเชิงโครงสร้างนโยบายสาธารณะของ รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิจัยที่ติดตามนโยบายวัฒนธรรมในเอเชีย จะพบประเด็นสำคัญที่ว่า ชัยชนะของศิลปินไทยในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นกรณีของลิซ่า หรือกรณีของเนเน่ รอยัล ที่สะเทือนเวทีอเมริกัน ไม่ใช่ผลผลิตจากนโยบายของรัฐบาลไทย แต่เป็นชัยชนะของศักยภาพบุคคลและระบบอุตสาหกรรมต่างชาติ ศิลปินไทยจำเป็นต้องพาตัวเองเข้าสู่โครงสร้างการแข่งขันและการตลาดระดับสากล เนื่องจากที่ผ่านมารัฐไทยยังคงมองซอฟต์พาวเวอร์เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดงานประชาสัมพันธ์ มากกว่าการสร้างอุตสาหกรรมส่งออกเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง
จาก 'นิชคุณ' ถึง 'เนเน่ รอยัล': 3 ทศวรรษแห่งการดิ้นรน
ปรากฏการณ์เด็กไทยไปสร้างชื่อในระดับโลก ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่โชคช่วยเฉพาะบุคคล แต่คือ "แบบแผนทางประวัติศาสตร์" ซ้ำรอยเดิมมาตลอด 3 ทศวรรษ ผ่านวิวัฒนาการของศิลปินในแต่ละยุคสมัย:
ยุคเบิกทางและสร้างพิมพ์เขียว (นิชคุณ 2PM & แบมแบม GOT7):
จุดเริ่มต้นของ T-Wave ในวงการ K-Pop เกิดจากการขวนขวายส่วนตัวและการถูกแมวมองต่างชาติจับยามสามตา นิชคุณและแบมแบมต้องบินไปซ้อมหนักในระบบค่ายเพลงเกาหลีใต้ (JYP) ตั้งแต่เด็ก สิ่งที่ภาครัฐไทยทำหลังจากนั้นไม่ใช่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับคนรุ่นหลัง แต่คือการดึง นิชคุณ มาเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อดึงนักท่องเที่ยว เป็นการ "เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่ได้ปลูก" อย่างแท้จริง
ยุคปรากฏการณ์ทรงอิทธิพลระดับโลก (ลิซ่า ลลิษา มโนบาล):
เคสของ ลิซ่า BLACKPINK คือดัชนีชี้วัดความล้มเหลวของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ชัดที่สุด เด็กสาวจากบุรีรัมย์ผู้มีพรสวรรค์ด้านการเต้น ต้องผ่านการออดิชันคนเดียวท่ามกลางคนนับพัน เพื่อไปเป็นเด็กฝึกในค่าย YG Entertainment นานกว่า 5 ปี เมื่อลิซ่าโด่งดังระดับโลกและนำซอฟท์พาวเวอร์ไทยอย่าง ยาดม, กางเกงช้าง, โรตีสายไหม ฯลฯ หรือสถานที่ท่องเที่ยวในเยาวราชไปเผยแพร่ผ่าน MV "ROCKSTAR" สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจาก "ความรักในบ้านเกิดส่วนบุคคล" ไม่ใช่งบประมาณส่งเสริมจากยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ 8,000 ล้านบาทแม้แต่บาทเดียว
ยุคค่ายเอกชนไทยจับมือแพลตฟอร์มโลก & ไวรัลซอฟต์พาวเวอร์ (มิลลิ MILLI):
กรณีของ "มิลลิ" (MILLI - ดนุภา คณาธีรกุล) แร็ปเปอร์หญิงทรงอิทธิพลจากค่าย YUPP! คือตัวอย่างที่ตอกย้ำความย้อนศรของภาครัฐได้แหลมคมที่สุด มิลลิสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลก Coachella 2022 ผ่านความร่วมมือกับค่ายเพลงสากลอย่าง 88rising และสร้างโชว์ทรงพลังพร้อมกระแสไวรัล "ตักข้าวเหนียวมะม่วงกินบนเวที" จนดันยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงในไทยถล่มทลายเพียงข้ามคืน
สิ่งที่น่าพิจารณาเชิงโครงสร้างคือ การเติบโตของมิลลิมาจากศักยภาพส่วนบุคคลและการเจียระไนของค่ายเพลงเอกชนไทยร่วมกับแพลตฟอร์มต่างชาติโดยตรง ทว่าในวันที่เกิดไวรัลระดับโลก ภาครัฐกลับรีบตื่นตัวออกมาโหนกระแส ขานรับ และตระเตรียมเสนอชื่อข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมทันที ทั้งที่ตลอดเส้นทางการพัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมฮิปฮอปไทย ภาครัฐไม่เคยมีระบบอุดหนุนงบประมาณหรือสร้างนิเวศการเรียนรู้รองรับแม้แต่น้อย
ยุคเจาะตลาดบันเทิงยักษ์ใหญ่เอเชียและเวทีตะวันตก (เนเน่ พรนับพัน & เนเน่ รอยัล):
ในฝั่งเอเชีย "เนเน่ - พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์" เริ่มต้นจากการเป็นศิลปินในไทยที่ไร้แรงหนุนเชิงระบบ จนต้องพาตัวเองไปแข่งขันในรายการ Chuang 2020 จนได้เดบิวต์เป็นวง BonBon Girls 303 ในอุตสาหกรรม C-Pop ของจีน
ขณะที่กรณีล่าสุดของ "เนเน่ รอยัล" (แพรว - รัตติกานต์) ยิ่งตอกย้ำช่องว่างนี้ เมื่ออุตสาหกรรมดนตรีไทยไม่มีพื้นที่และตลาดรองรับสายร็อก/เฮฟวีเมทัลเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เด็กวัย 16 ปีจึงต้องกระโดดข้ามระบบ T-Pop ไปสู่เวที America’s Got Talent บนสถานี NBC ของสหรัฐฯ ด้วยตัวคนเดียว
ทลายข้อแก้ตัวภาครัฐ: ปล่อยเกาะระบบนิเวศในบ้าน
แน่นอนเมื่อชี้ให้เห็นความล้มเหลวของการดันศิลปินไทยสู่ระดับโลก ข้อแก้ตัวยอดฮิตที่มักถูกยกขึ้นมาบดบังปัญหาจากฝั่งภาครัฐและฝ่ายนโยบาย คือคำถามที่ว่า: "ศิลปินอย่าง นิชคุณ, ลิซ่า, แบมแบม หรือแม้แต่ เนเน่ พรนับพัน ต่างเติบโตและสร้างชื่อขึ้นมาได้ด้วยทุน เงินลงทุน และระบบฝึกหัดอันเข้มข้นของค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้หรือจีน ซึ่งเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมต่างประเทศ แล้วรัฐบาลไทยจะเข้าไปอุดหนุนหรือสนับสนุนงบประมาณบนแผ่นดินต่างชาติได้อย่างไร?"
คำถามนี้ดูเหมือนจะมีเหตุผล แต่แท้จริงแล้วคือ การสร้างตรรกะวิบัติเพื่อปัดความรับผิดชอบเชิงโครงสร้าง" เพราะหัวใจสำคัญของการหักล้างข้อโต้แย้งนี้ ไม่ใช่การเรียกร้องให้รัฐบาลไทยต้องแบกงบประมาณข้ามน้ำข้ามทะเลไปอุดหนุนค่ายเพลงต่างชาติ แต่ปัญหาระดับรากเหง้าคือ "การขาดแคลนระบบนิเวศ (Ecosystem) และค่ายฝึกหัดระดับมาตรฐานสากลภายในประเทศ
สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา คืออุตสาหกรรมดนตรีและศิลปะไทยไร้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน ไร้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไร้กองทุนสนับสนุนพัฒนาทักษะ และไร้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่ง จนทำให้เด็กไทยที่มีศักยภาพระดับอัจฉริยะ "ไม่มีทางเลือกอื่น" นอกจากต้องพาตัวเองออกไปนอกระบบ แล้ว "ส่งออกตัวเองในฐานะแรงงานดิบทางวัฒนธรรม" ให้ค่ายบันเทิงต่างชาติเป็นผู้ดึงไปเจียระไน ต่อยอด และสกัดเอามูลค่าเพิ่มนับหมื่นนับแสนล้านบาทไปเป็นของต่างชาติ และเมื่อผลผลิตเหล่านั้นสุกงอมบนเวทีโลก ภาครัฐไทยก็ทำได้เพียงตื่นขึ้นมา "โหนกระแส" อ้างเคลมผลงานเพื่อสร้างภาพจำชั่วคราวไปวันๆ
สมการความล้มเหลว: รัฐไทยสายโหนไม่ใช่สายสร้างระบบ
เมื่อนำเส้นทางของ นิชคุณ, แบมแบม, ลิซ่า, เนเน่ พรนับพัน จนถึง เนเน่ รอยัล มาวางเรียงบนสมการการพัฒนาวัฒนธรรม จะพบความย้อนศรเชิงโครงสร้างที่แหลมคม ประเทศแถบเอเชียและตะวันตกมองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็น "เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ขณะที่ภาครัฐไทยกลับมองเป็นเพียง "เวทีจัดงานประชาสัมพันธ์" ความแตกต่างเชิงมิตินี้สะท้อนผ่าน 3 ความเหลื่อมล้ำทางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน:
การค้นหาและเจียระไน: ในต่างประเทศ ภาครัฐและอุตสาหกรรมร่วมมือกันสร้างระบบค่ายฝึกหัด กองทุนพัฒนาศิลปิน และระบบแมวมองมาตรฐานสากล แต่สำหรับประเทศไทย การเฟ้นหาและเจียระไนพรสวรรค์กลับถูกผลักให้เป็นภาระของครอบครัวและทุนส่วนตัว ศิลปินไทยต้องดิ้นรนและแบกรับความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดด้วยตัวเองตั้งแต่ต้น
การเพิ่มมูลค่าเชิงโครงสร้าง: อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกทุ่มเทงบประมาณไปกับการวิจัยตลาดต่างประเทศ การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองลิขสิทธิ์สากล ในทางตรงกันข้าม รัฐไทยกลับละลายงบประมาณแผ่นดินไปกับการจัดงานอีเวนต์ ตัดสายแบนเนอร์ งานแถลงข่าว และการตั้งบูธนิทรรศการชั่วคราวที่ไร้ผลลัพธ์ตกสะท้อนเชิงโครงสร้าง
บทบาทของภาครัฐ: ประเทศที่ประสบความสำเร็จ วางบทบาทรัฐเป็น "ผู้สร้างระบบนิเวศ" ที่คอยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและภาษี แต่บทบาทของรัฐไทยตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา กลับทำตัวเป็นเพียง "ผู้รอโหนกระแส" ในวันที่พวกเขาประสบความสำเร็จบนเวทีโลกด้วยตัวเองแล้วเท่านั้น
ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าศักยภาพของคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก... ทว่าสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือ ในขณะที่เยาวชนไทยต้องดิ้นรนใช้งบส่วนตัวและพาตัวเองไปสู้บนเวทีต่างแดน แล้วงบซอฟต์พาวเวอร์สะสมกว่า 8,000 ล้านบาทละลายหายไปกับอะไร?
ติดตามการชำแหละงบประมาณ 8,000 ล้าน ผ่องถ่ายสู่ระบบราชการ และบทเรียนเปลี่ยนโครงสร้างจาก KOCCA เกาหลีใต้ ได้ใน... EP.2 (จบ) : ชำแหละงบ8,000ล้าน สะพัดแต่ไร้เป้าหมาย ผ่าตัดใหญ่ก่อนสูญเปล่า?