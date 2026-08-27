สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP เปิดรับผลงานโครงการประกวด "ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2569"

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Online News Providers Association: SONP) ขอเชิญสมาชิกส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2569" (Digital News Excellence Awards 2026) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่ผลักดันให้องค์กรข่าวหันมาใช้กลยุทธ์ Digital First และสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทกำหนดวาระข่าวสารของสังคมมากขึ้น
โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานวารสารศาสตร์ และเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนออนไลน์ที่ผลิต "ข่าวดิจิทัลคุณภาพ มีคุณค่า" สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปีนี้เปิดรับผลงาน 8 ประเภท และรางวัลพิเศษ 1 รางวัล ได้แก่ ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม, ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม, ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม, ข่าวออนไลน์รูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม, ข่าวออนไลน์รูปแบบอินโฟกราฟิกและการแปลงข้อมูลเป็นภาพยอดเยี่ยม, ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม, Best Fact Check and Verification, ข่าวออนไลน์ด้านความปลอดภัยทางถนนยอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ (Young Digital News Providers Award)
ใน 8 ประเภทข่าวหลัก แต่ละประเภทมีรางวัลข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล (โล่เกียรติยศ + เงินรางวัล 30,000 บาท) และรางวัลข่าวชมเชย 2 รางวัล (โล่เกียรติยศ + เงินรางวัลรางวัลละ 10,000 บาท) ส่วนรางวัลพิเศษ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ มีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (20,000 บาท) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล (รางวัลละ 8,000 บาท)
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตโดยกองบรรณาธิการหรือนักข่าวในองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่มีส่วนใดคัดลอกจากสื่ออื่น และต้องเผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิทัล (Digital First) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569 พร้อมแนบเอกสารประกอบการนำเสนอข่าวความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการต้นสังกัด (ข่าวภาษาอังกฤษต้องแนบคำแปลไทยด้วย)
แต่ละองค์กรส่งได้ทุกประเภท ไม่เกินประเภทละ 3 ข่าว ทั้งนี้ผลงาน 1 ชิ้นที่อยู่ในกลุ่มข่าวสืบสวน ข่าวจากโซเชียลมีเดีย หรือข่าวส่งเสริมสังคม เลือกส่งได้เพียงประเภทเดียว แต่สามารถนำไปส่งเพิ่มในกลุ่มวิดีโอ อินโฟกราฟิก หรือภาพข่าวได้อีก สำหรับผลงานที่มีการใช้เทคโนโลยี AI ในกระบวนการผลิต ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในเอกสารประกอบการนำเสนอข่าว และประเภทวิดีโอคลิปต้องแนบ ภาพ แคปสถิติการรับชม (Video Analytics) ด้วย ส่วนประเภท Best Fact Check and Verification และประเภทด้านความปลอดภัยทางถนน มีเกณฑ์และเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม ดูรายละเอียดได้จากเอกสารโครงการฉบับเต็ม
สำหรับรางวัลพิเศษผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ เปิดรับทีมนักศึกษาที่ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ ประจำปี 2568 โดยผลงานต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ "ข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ เพื่อลดการหลอกลวงให้โลกออนไลน์ไทยปลอดภัยและน่าเชื่อถือ" และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของภาควิชา คณะ หรือสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
คณะกรรมการจะพิจารณาจากประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสารและสังคม คุณภาพตามมาตรฐานวารสารศาสตร์ ความสอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพและหลักกฎหมาย ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับคณะกรรมการตัดสินในปีนี้ ประกอบด้วย
• ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม รองคณบดีด้านวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
• คุณน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
• คุณระวี ตะวันธรงค์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
• คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Chief Product Officer, Pantip.com
• คุณลัลล์ลลิต ท้วมเริงรมย์ Chief Brand Officer, Wisesight (Thailand) Co., Ltd
• คุณวสันต์ วณิชชากร ช่างภาพสำนักข่าว AP
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน, โคแฟค ประเทศไทย (Cofact Thailand), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC), บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, ธนาคารออมสิน และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ผู้สนใจส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมแนบผลงานข่าวดิจิทัล (ไฟล์ .jpg, .png หรือ .gif) URL หรือลิงก์หน้าข่าว/ผลงานวิดีโอ เอกสารประกอบการนำเสนอข่าว และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ ได้ที่ https://forms.gle/oxJmqrmE6pHNwygk7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันณพงษ์ ก.บัวเกษร โทร. 083 060 7124
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