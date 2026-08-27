“มาดามเอมมี่” ต้อนรับ “ผศ.วราวุธ ตีระนันทน์” ร่วมแสดงความยินดีงาน “แม่ของแผ่นดิน 2569” เชิดชูบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยคุณค่า สำหรับงาน “แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2569” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา และสมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน ร่วมจัดงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และสังคม พร้อมส่งเสริมคุณค่าของการเสียสละ การทำความดี และการตอบแทนส่วนรวม
ภายในงานยังจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตราบนิจนิรันดร์
ไฮไลต์สำคัญของงานได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมงคล ท่ามกลางพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระราชวชิรโมลี หลวงพ่อรวย กนฺตสาโร และพระราชวัชราทร (เจ้าคุณโชคดี) ที่ร่วมประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบ เหรียญพระราชทาน รวมถึง ท้าวเวสสุวรรณ “แม่ของแผ่นดิน” และรางวัลเกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2569 แก่บุคคลต้นแบบจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อยกย่องผู้ให้ ผู้เสียสละ ผู้มีคุณธรรม มืออาชีพ และผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่อุทิศตนทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ มุ่งส่งเสริมบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรมและทำความดีเพื่อสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลากหลายอาชีพได้รับการเชิดชูเกียรติ ทั้งพระภิกษุ แม่ชี นักสังคมสงเคราะห์ นักธุรกิจ จิตอาสา ข้าราชการ พิธีกร นักข่าว ศิลปิน ดารา นักร้อง และประชาชนทั่วไป
อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการขยาย ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา รวมถึงนำไปจัดหาและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ รถวีลแชร์ ไม้เท้า และอุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุทั่วประเทศ สะท้อนเจตนารมณ์ของการจัดงานที่มุ่งให้ “การให้” เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคม
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธ ตีระนันทน์ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมเปิดงาน ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยมี คุณนภัค บุญณัชนิธินาถ หรือ “มาดามเอมมี่” ประธานอำนวยการจัดงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมผลักดันเวที “แม่ของแผ่นดิน” ให้เป็นพื้นที่แห่งการยกย่องผู้ทำความดีและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม
ด้าน คุณนภัค บุญณัชนิธินาถ “มาดามเอมมี่” ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า บุคคลต้นแบบไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ได้รับรางวัล แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของการทำความดี โดยเฉพาะเรื่องของการเสียสละ ความรับผิดชอบ และการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
“เวทีแม่ของแผ่นดินต้องการสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนสามารถเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หรืออยู่ในบทบาทใด หากเรามีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทำความดีนั้นย่อมมีคุณค่าและสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังคนอื่นได้”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน นักแสดง และบุคคลสาธารณะ อาทิ
- H.E. Mr. Fuwad Thowfeek ฯพณฯ นายฟุอาด เตาฟีก เอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย
- คุณวัชรปรเมศวร์ ทัตตไตรยสกุล (อาจารย์คิงส์)
- พลเอกสมโภชน์ นนทชัย รองประธานมูลนิธิผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
- ดร.วศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ
- ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ
- ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
- คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป)
- คุณโสภิต สุทิน ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม
- คุณอัศวิน ทองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี-เฮิร์บ จำกัด
- คุณวนิดา มณีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ซีดีไอ โซลูชั่น จำกัด
- คุณภาณุวัฒน์ อัฐฐะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
- คุณสมชาย นันทิเกียรติกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมาธิการการแรงงาน และที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว การที่ดินและสิ่งแวดล้อม
- คุณอภิฐา ตั้งภัทรสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.อินเว็นชั่น จำกัด
- คุณสุขุม เชิดชื่น อดีตสมาชิกวุฒิสภา
- คุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ (มาดามกอล์ฟ)
- ดร.พรทิพย์ เตซะพกาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ TIP METROOF CO., LTD.
- คุณพิสิฎฐ์พล เตชะพกาพงษ์
- คุณกิตติคุณ เตชะพกาพงษ์
- คุณกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์
- ดร.วทัญญู มุ่งหมาย ผู้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล ผ่าน Soft Power เพลง “ดั่งสีดา รามายณะ” 2026
- คุณสรัลวสา สัทธรรม ผู้บริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด (Dr.CBD)
- คุณอารียา วุฒิเสน
- ดร.ฉลาด ขามช่วง ประธานกรรมาธิการ ปปช. รองประธานสภารัฐสภา คนที่ 2
- ดร.ต่อศักดิ์ บูรณเรืองโรจน์ อธิบดีอัยการภาค 9
- ดร.ณัทณิชชา วราถิโมกษ์ CEO บริษัท NCTrading and Technology Co., Ltd. และเลขานุการรองประธานผู้แทนราษฎรคนที่สอง
- คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
- คุณสุวิทย์ วัชรธัญญากร บริษัท กรุงเทพเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
- คุณอโณทัย ธนาดำรงศักดิ์
- Mr. Shah Kunal Rajesh
- คุณปุณณดา นาวินโชคธรรม
- คุณสมชัย ตันติวัฒนเสถียร บริษัท ทรัพย์สินการเกษตร (2015) จำกัด
- คุณอิชฌน์วิธ อภิธรรมวงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการด้านจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ดร.รัฐธนินท์ จิรวัฒน์โภคิน
- คุณธันยนันท์ จิรวัฒน์โภคิน
- คุณวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา
- คุณเนตรศิริ วัชรฐิติเปรมชัย ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย
ทั้งนี้ การจัดงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ทำหน้าที่ประธานในพิธี ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธ ตีระนันทน์ ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดีในโอกาส “วันแม่ของแผ่นดิน” และ คุณนภัค บุญณัชนิธินาถ “มาดามเอมมี่” ดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการจัดงาน โดยร่วมกันผลักดันให้เวทีดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการยกย่องบุคคลผู้ทำความดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
งาน “แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2569” จึงนับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนพลังของการทำความดี การเสียสละ และการตอบแทนสังคม พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ และร่วมกันสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็ง อบอุ่น และน่าอยู่ยิ่งขึ้น