“อ.ปานเทพ” เตือนข่าวปั่น กลุ่มชื่อคล้าย “มูลนิธิยามฯ” โพสต์ปมคดีแตงโม ย้ำไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ

“มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” เตือนระวัง อย่าหลงเชื่อข่าวปั่น หลังมีกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อคล้ายกัน โพสต์ลอยๆ ไร้หลักฐาน อ้างคนร้ายคดีแตงโมหนีไปอยู่ท้ายบ้านชนม์สวัสดิ์ ย้ำเพจมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินของจริงต้องมี “มูลนิธิ” นำหน้า
จากกรณีที่สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กในชื่อ “ยามเฝ้าแผ่นดิน” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “คนร้ายที่ฆ่าแตงโม หนีไปอยู่บ้านขาว คุณชนม์สวัสดิ์ที่ท้ายบ้าน” นั้น ล่าสุด เพจ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” ได้โพสต์ข้อความเตือนว่า ให้ระวังข่าวปั่น เพจมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินของจริงมีคำว่า “มูลนิธิ” นำหน้า
ส่วนการโพสต์ข้อความดังกล่าวในกลุุ่ม “ยามเฝ้าแผ่นดิน” เป็นการโพสต์ลอยๆ ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ทำให้สังคมเกิดความสับสน ไร้ความรับผิดชอบ อันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้
“มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มดังกล่าว ไม่ใช่ของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แต่มีการแอบอ้างใช้ชื่อเดียวกัน โดยตัดชื่อคำว่า "มูลนิธิ" ออก แต่ใช้โลโก้ที่เป็นของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จึงสร้างความสับสนและเข้าใจผิดว่าการโพสต์ที่ผ่านมา มาจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ซึ่งไม่เป็นความจริง และเราไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ
“กรณีล่าสุด ที่ปล่อยข่าว โดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ทำให้สังคมเกิดความสับสน ไร้ความรับผิดชอบ ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอย่างยิ่ง
“จึงแจ้งให้ผู้ติดตาม และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ #โปรดระวังข่าวปั่น #ข่าวปลอม #ย้ำอีกครั้ง #กลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แต่มีการแอบอ้างใช้ชื่อเดียวกัน #โดยตัดชื่อคำว่ามูลนิธิออก แต่ใช้โลโก้ที่เป็นของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน”