The Youth Fund × TrackLab Youth เดินหน้าสานต่อ “WASTE TO WAVES” เปลี่ยนขยะชายฝั่งสู่โอกาสของชุมชน จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 The Youth Fund ร่วมกับ TrackLab Youth จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “WASTE TO WAVES: From Coastal Waste to Community Opportunity” ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง
ช่วงเช้า ทิตพัฒน์ รัตนะรัต (Titapat Ratanarat) ประธาน The Youth Fund นำทีมเยาวชนสานต่อ ธนาคารขยะแห่งที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคัดแยกและจัดการขยะ รวมถึงรับซื้อ อวนประมงที่ถูกทิ้ง (Ghost Gear) เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผ่านโครงการ Nets Up
นอกจากนี้ เยาวชน The Youth Fund ยังได้ร่วม ทำอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมจากขยะและวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ และร่วมกัน ปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 1 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
การดำเนินงานได้รับเกียรติจาก ไพศาล หล่อพงศ์ไพบูลย์ (Head of Circular Economy) และ ภูวดล เสงี่ยมมีเจริญ (Assistant Circular Economy & ESG Flagship Project) จาก SCGC พร้อมด้วย นายประฐมพงษ์ พัดสอน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดระยอง รวมถึงความร่วมมือจาก วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด และ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชุมชนแห่งนี้มี 45 ครัวเรือน โดย 27 ครัวเรือนประกอบอาชีพประมง และมีผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากธนาคารขยะกว่า 135 คน ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ การประมงขนาดเล็ก และเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชน
ช่วงบ่าย ภคกรณ์ เทียนทอง (Pakakorn Thienthong) ผู้ก่อตั้งและประธาน TrackLab Youth ร่วมกับ อาจารย์มาโนช รังษีมณีรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบเครื่องมือช่างและอะไหล่สำรอง พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการซ่อมบำรุง มอเตอร์สตาร์ทและไดชาร์จเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง ให้แก่ชาวประมงเรือเล็ก เพื่อเพิ่มทักษะการตรวจเช็กและซ่อมบำรุงเบื้องต้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน
WASTE TO WAVES จึงไม่ใช่เพียงการเก็บขยะ แต่คือการเปลี่ยน ขยะให้เป็นทรัพยากร ฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านพลังของเยาวชนและเครือข่ายความร่วมมือ #คกรณ์เทียนทอง #TrackLabYouth