ททท. ผนึกกำลัง TikTok ขับเคลื่อน “Creator-Powered Tourism” ดึง 300 ครีเอเตอร์ ถ่ายทอดเสน่ห์ไทยสู่สายตาโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังร่วมกับ TikTok จัดงาน “TikTok LIVE Community Fest 2026” รวมไลฟ์ครีเอเตอร์ชั้นนำกว่า 300 คน จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ทั้งชาวไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และคอเคซัสและเอเชียกลาง (CCA) ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรม Team Rally ณ ย่านถนนทรงวาด พร้อมสร้างสรรค์คอนเทนต์จากประสบการณ์จริง ถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของประเทศไทยสู่ผู้ติดตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อนร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของคอมมูนิตี้ในกิจกรรม Victory Celebration Gala ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM กรุงเทพมหานคร
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งขับเคลื่อนแนวคิด “Creator-Powered Tourism” ด้วยการนำพลังของ Creator Community มาถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นิยมค้นหาจุดหมายปลายทาง ผ่านคอนเทนต์จาก “ประสบการณ์จริง” ซึ่งถ่ายทอดโดยครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง TikTok ที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงเรื่องราว ผู้คน และกลุ่มคนที่มีความสนใจจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดย ททท. พร้อมนำเสนอประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว อาหาร และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อขยายการรับรู้ประเทศไทยสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้าง เปลี่ยนจากการสร้างแรงบันดาลใจ สู่การตัดสินใจเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยด้วยตัวเอง
สำหรับงาน “TikTok LIVE Community Fest 2026” ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “Be Part of the Win” เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของครีเอเตอร์ พร้อมให้ความสำคัญกับพลังของคอมมูนิตี้ที่อยู่เบื้องหลังทุกก้าวของการเติบโต โดยนำครีเอเตอร์กว่า 300 คนจากนานาประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Team Rally ณ ย่านถนนทรงวาด เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ผ่านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิถีริมน้ำ และอาหารท้องถิ่น พร้อมนำประสบการณ์จากสถานที่จริงมาถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์ เปลี่ยนจาก “คนที่มาเที่ยว” สู่ “คนชวนเที่ยว” เพื่อส่งต่อความประทับใจจากประเทศไทยสู่ผู้ติดตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยว “เห็น รู้สึก และอยากเดินทาง”
โดยทีมครีเอเตอร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์ลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Meet & Greet เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ได้พบปะแฟน ๆ ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม พร้อมการประกาศรางวัล TikTok LIVE Community Fest 2026 ระดับภูมิภาค รวม 5 สาขา ตลอดจนการแสดงจากศิลปิน นักแสดง และไลฟ์ครีเอเตอร์ ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับ TikTok ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำพลังของครีเอเตอร์มาเชื่อมโยงประสบการณ์จากโลกดิจิทัลสู่การเดินทางจริง สร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการเดินทาง พร้อมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง