ไต้หวัน–ไทยเชื่อมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงาน “AI-Powered Industrial Solutions” ชู AI–พลังงานหมุนเวียน ยกระดับภาคการผลิตสู่ Smart Industry

Shihlin Electric, SWAN Air Compressors, HCP Pump และ MAX FLOW INDUSTRY ร่วมกันจัดงาน “AI-Powered Industrial Solutions” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรม Hilton Bangkok Grande Asoke กรุงเทพฯ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโซลูชันด้านอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไต้หวันและไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Artificial Intelligence (AI), Green Energy และ Smart Manufacturing
งานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ พันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI พลังงาน และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกัน
ในช่วงเปิดงาน Mr. Doong Sy-Chi, Deputy Representative, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (TECO) ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการจัดงาน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันและไทย โดย TECO มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ เทคโนโลยี และบุคลากรของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
Mr. Doong Sy-Chi กล่าวว่า งานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยในทางปฏิบัติ โดยบริษัทและผู้ให้บริการเทคโนโลยีจากไต้หวันได้ร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมมาผสานเข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ AI และ Green Energy กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่ออนาคตของภาคการผลิต AI เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน การติดตามและตรวจสอบอุปกรณ์ ตลอดจนการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ขณะที่พลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานมีส่วนสำคัญในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม
อีกหนึ่งแนวคิดสำคัญของงาน คือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับ 3 ระบบพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงงาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบลมอัด และระบบน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ จึงมีศักยภาพในการช่วยให้ระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การพัฒนาโรงงานยุคใหม่มากขึ้น
สำหรับไต้หวันมีจุดแข็งด้าน Industrial Equipment, Automation, Energy Management และ Smart Manufacturing ขณะที่ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลก การนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาเชื่อมโยงกันจึงสามารถสร้างโอกาสใหม่ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ภายในงานมีการจัด Keynote Speech ในหัวข้อ “AI and Communications” โดย คุณไมค์ ธนภณ เรามานะชัย Lead Trainer ของ Cofact และ Certified Trainer ของ Google News Initiative ซึ่งร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการของ AI และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในโลกของการสื่อสารและการทำงานยุคใหม่
จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “The Competitive Imperative – Driving Industrial Sustainability through Renewable Energy” โดย คุณ James Andrew Moore ผู้มีประสบการณ์และมีบทบาทด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI-WECCI), กรรมการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI-RE) และกรรมการสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) โดยนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมผ่านพลังงานหมุนเวียน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
นอกจากช่วง Keynote แล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมรับฟัง Technical & Products Sharing จากบริษัทผู้จัดงานทั้ง 3 ราย ได้แก่ Shihlin Electric, SWAN Air Compressors และ HCP Pump ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับระบบสำคัญในภาคอุตสาหกรรม
Shihlin Electric นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันด้านระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโรงงานและการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ขณะที่ SWAN Air Compressors นำเสนอโซลูชันด้านระบบลมอัด ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมและ HCP Pump นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านระบบปั๊มและการจัดการน้ำสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
การนำเสนอจากบริษัทต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแต่ละส่วนของระบบอุตสาหกรรม และเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน งานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างบริษัทไต้หวันและพันธมิตรในประเทศไทย เนื่องจากการนำเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความเข้าใจในลักษณะการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการมีพันธมิตรในพื้นที่ที่สามารถดูแลและสนับสนุนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเทศไทย การเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ การประยุกต์ใช้ AI การบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและโซลูชันจากไต้หวันจึงสามารถเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
ขณะเดียวกัน การมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของไทยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสให้บริษัทไต้หวันสามารถเข้ามาพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือในตลาดไทยได้มากขึ้น การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน
การจัดงาน “AI-Powered Industrial Solutions” โดย Shihlin Electric, SWAN Air Compressors, HCP Pump และ MAX FLOW INDUSTRY ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจจากไต้หวันและไทยได้พูดคุยถึงความต้องการและแนวทางความร่วมมือในอนาคต
ผู้จัดงานมุ่งหวังให้การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในงานนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จริง รวมถึงการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
งานครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไต้หวันและไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมี AI, Smart Manufacturing, Energy Efficiency และ Renewable Energy เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน