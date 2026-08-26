จับแล้ว! หญิงส่งข้อความขู่รร.อนุบาลราชบุรี ที่แท้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาสี อ้างส่งงานไม่ทัน หวังให้เลื่อนกิจกรรม

ตำรวจรวบหญิงผู้รับทำเสื้อกีฬาสี หลังส่งข้อความข่มขู่ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จนโรงเรียนต้องปรับเป็นการเรียนออนไลน์นาน 3 วัน เจ้าตัวยอมรับสร้างสถานการณ์โดยอ้างไม่พอใจที่กิจกรรมตรงกับวันสารทจีน เพราะต้องการให้โรงเรียนเลื่อนกีฬาสี หลังผลิตเสื้อไม่ทันกำหนด
วันนี้ (26 ส.ค. 2569) จากกรณีผู้ใช้บัญชีไลน์รายหนึ่งส่งข้อความข่มขู่ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยอ้างว่าไม่พอใจที่โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีตรงกับวันสารทจีน ทำให้ไม่สามารถไปค้าขายได้ เนื่องจากต้องมาร่วมกิจกรรมของบุตรหลาน จนสร้างความหวาดกลัวและความวิตกกังวลให้แก่ครูและผู้ปกครองจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้โรงเรียนตัดสินใจงดการเรียนการสอนภายในสถานที่ และปรับเป็นระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่เดิมมีกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน พร้อมประสานกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้า
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ปกครองบางส่วนไม่ทราบประกาศและนำบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้พาเด็กกลับบ้านและเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์แทน
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พ.ต.อ.พัลลภ สุริยะกุล ณ อยุธยา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และ พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรศรีนวล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี นำชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อบัญชีไลน์ที่ส่งข้อความจนพบความเชื่อมโยงกับหญิงรายหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จึงเชิญตัวมาสอบถาม เบื้องต้นหญิงคนดังกล่าวยังให้การปฏิเสธ
ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักและพบโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง ซึ่งข้อความภายในถูกลบออกไปทั้งหมด จึงนำมาตรวจสอบและกู้คืนข้อมูล กระทั่งพบหลักฐานเชื่อมโยงว่าหญิงรายนี้เป็นผู้ส่งข้อความข่มขู่จริง ก่อนนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
จากการสอบสวน หญิงคนดังกล่าวให้การยอมรับว่าเป็นผู้ส่งข้อความข่มขู่ครูในกลุ่มไลน์ โดยเธอเป็นผู้รับผลิตเสื้อสำหรับกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน แต่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันกำหนด จึงสร้างสถานการณ์และอ้างประเด็นการจัดงานตรงกับวันสารทจีน หวังให้โรงเรียนเลื่อนกิจกรรมออกไป เพื่อให้ตนมีเวลาผลิตเสื้อให้เสร็จทัน
เบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น กระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ หรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ยังอาจเข้าข่ายทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจด้วยการขู่เข็ญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความเสียหายจากการเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาสีและการยกเลิกงาน โรงเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้
พ.ต.อ.พัลลภกล่าวฝากเตือนประชาชนว่า ไม่ควรโพสต์หรือส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือสร้างความตื่นตระหนก เพราะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามตัวผู้กระทำได้ โดยคดีนี้ตำรวจสามารถรวบรวมหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยภายในและโดยรอบโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกฝ่าย.