ทัพไทยเสนอติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติ จุดสร้างรั้วไม่ได้ มีหอตรวจการณ์-เสาสัญญาณ-กล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหว

กองทัพไทย เสนอโมเดล “ระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติ” ในจุดที่สร้างรั้วไม่ได้ พื้นที่ กกล.บูรพา-กปช.จต.ทำหอตรวจการณ์-เสาตรวจการณ์ วางตลอดแนว ติดตั้งกล้อง - วางไฟเบอร์ออฟติกส์
วันที่ 26 ส.ค.พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย แถลงข่าวภายหลัง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างถนนตรวจการณ์และรั้วชายแดน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ภายใต้กองทุนหทัยทิพย์ ว่า โครงการก่อสร้างถนนตรวจการณ์ ระยะที่ 2 หลักเขตที่ 52-59 ระยะทาง 8.380 กิโลเมตร
ความคืบหน้าล่าสุดได้ก่อสร้างถนนบริเวณหลักเขตแดนที่ 54-55 ระยะทาง 3.450 กิโลเมตร คืบหน้า 2.6 กิโลเมตร ขาดอยู่ 250 เมตร
ส่วนโครงการรั้วชายแดน ระยะที่ 2 จากหลักเขต 54-55 ระยะทาง 3.450 กิโลเมตร อยู่ระหว่างทำตอหม้อ เสา คืบหน้า 1.5 กิโลเมตร และ อยู่ระหว่างทำคานคอดิน ระยะทาง 460 เมตร
นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้เสนอแนวคิด “ระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติ” ใน 2 พื้นที่ คือ กองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างรั้วชายแดนได้ ที่เป็นลำคลองหรือสันเขา โดยจะเป็นเสาสัญญาณ กล้องวงจรปิด ใช้ถ่ายทอดเข้ามา
พื้นที่ จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่ราบ สามารถสร้างหอตรวจการณ์ ให้กำลังพลขึ้นไปตรวจการณ์ได้ มีถนนตรวจการณ์ แต่พื้นที่ จ.สระแก้ว ที่เป็นป่ารกทึบ และมีแนวคลอง จึงเสนอเป็นเสาสัญญาณซึ่งทั้งคู่จะวางเป็นแนว เว้นระยะ 400 เมตร และมี กอง บก.ควบคุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหอตรวจการณ์จะมีความสูง 20 เมตร ส่วนเสาสัญญาณจะสูง 6 เมตร มีการติดตั้งกล้อง 3 ตัว ส่วนบริเวณแนวเส้นปฏิบัติการ-เส้นเขตแดน จะมีไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic) ไว้ตรวจจับความเคลื่อนไหว