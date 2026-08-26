ระทึก! สภ.เมืองราชบุรี คุมเข้มอนุบาลดังผู้ปกครองขู่เอาชีวิตครู ฉุนจัดกีฬาสีตรงวันสารทจีน

โรงเรียนอนุบาลดังราชบุรีสั่งเรียนออนไลน์–On-hand ชั่วคราว หลังผู้ปกครองส่งข้อความข่มขู่ครู เหตุไม่พอใจกำหนดจัดกีฬาสีตรงวันสารทจีน ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรีคุมเข้มพื้นที่ พร้อมเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (26 ส.ค.) เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในวงการศึกษาเมืองโอ่ง เมื่อโรงเรียนอนุบาลราชบุรีต้องประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และ On-hand ชั่วคราว หลังเจอขู่คุกคามครูยกโรงเรียน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ปกครองรายหนึ่งส่งข้อความข่มขู่ด้วยถ้อยคำรุนแรงและถึงขั้นขู่เอาชีวิตครูลงในกลุ่มไลน์ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาเหตุเกิดจากความไม่พอใจที่ทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีตรงกับ "วันสารทจีน" ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องเตรียมสิ่งของไหว้บรรพบุรุษและค้าขาย ทำให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นการสร้างภาระที่ต้องสละเวลามาดูแลบุตรหลานเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด
ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่ 26 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้ประสานไปยัง สภ.เมืองราชบุรี เพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมออกประกาศให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและบุคลากร
ทั้งนี้ กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังข่าวแพร่ออกไป เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยผู้คนส่วนใหญ่สะท้อนความเห็นไปในทางเดียวกัน เข้าใจความลำบาก เห็นใจผู้ปกครองในมุมของภาระหน้าที่และช่วงเวลาเทศกาลสำคัญ บางส่วนรับไม่ได้กับพฤติกรรม มองว่าการใช้ความรุนแรง คุกคาม หรือขู่เอาชีวิตครูเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเกินกว่าเหตุ ซึ่งห่วงความปลอดภัยเด็ก พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของครู และสร้างความหวั่นเกรงต่อความปลอดภัยของนักเรียนคนอื่นๆ ทั้งโรงเรียน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อเชิญตัวผู้ปกครองคนดังกล่าวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกระบวนการต่อไป