ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ได้ใบมรณบัตรแล้ว ติดล็อกภาษาจอร์เจีย วอนผู้รู้แนะขั้นตอนนิติกรณ์

ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” เผยได้รับใบมรณบัตรฉบับจริงจากจอร์เจียแล้ว แต่ยังนำมาใช้ในประเทศไทยไม่ได้ เหตุเป็นภาษาท้องถิ่นและยังไม่ได้รับรองเอกสาร ย้ำไม่ได้ร้องเรียนหน่วยงานใด เพียงขอคำแนะนำเกี่ยวกับการแปล รับรองคำแปล และนิติกรณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนราชการไทย
วันนี้ (26 ส.ค.) ครอบครัวของ "ฮลุน โซโล่" (นายบวรทัต เป็งสุข) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ออกแถลงการณ์ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการเอกสารหลังการเสียชีวิต โดยระบุว่าขณะนี้ได้รับใบมรณบัตรฉบับจริงที่ออกโดยทางการประเทศจอร์เจียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ดำเนินการทางราชการในประเทศไทยได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านภาษาและการรับรองเอกสารติดล็อกภาษาต่างประเทศ ประสานสถานทูตแล้วต้องจัดการเอง
โดย ทางครอบครัวชี้แจงว่า เอกสารที่ได้รับจากทางการจอร์เจียเป็นภาษาท้องถิ่น โดยไม่มีคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย ส่งผลให้ไม่สามารถนำไปใช้จัดการเรื่องทางกฎหมาย ธุรกรรม ครอบครัว การจัดการทรัพย์สิน หรือมรดกในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ ที่ผ่านมา ครอบครัวได้ติดต่อไปยังสถานทูตไทยเพื่อขอแนวทางและคำแนะนำแล้ว แต่ได้รับการแจ้งว่าในส่วนของการแปลเอกสารทางครอบครัวจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ทำให้ยังคงต้องหาแนวทางในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ย้ำไม่ได้ร้องเรียนใคร แค่อยากได้แนวทางที่ถูกต้อง ครอบครัวยืนยันว่าการโพสต์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานใดดำเนินการแทน หรือสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใด และเข้าใจดีว่ากระบวนการเอกสารระหว่างประเทศมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญ จึงต้องการแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถนำเอกสารมาใช้ในไทยได้อย่างเป็นทางการ
โดยมีข้อความบางส่วนจากแถลงการณ์ "สิ่งที่ครอบครัวต้องการในขณะนี้คือ แนวทางที่ชัดเจนว่าเราควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ใบมรณบัตรฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารทางราชการในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ หากมีแนวทางที่ถูกต้องในการแปล การรับรองคำแปล หรือการนิติกรณ์เอกสารดังกล่าว รบกวนช่วยแนะนำครอบครัวด้วยครับ"
ทั้งนี้ ทางครอบครัวได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ให้กำลังใจ และช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้กระบวนการเอกสารผ่านพ้นไปด้วยดี