TPBI ฉลอง 45 ปีแห่งความไว้วางใจ เดินหน้าสู่บทใหม่ภายใต้แนวคิด “Moving Forward Sustainably” ต่อยอดรากฐานธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ผู้ประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของไทย ฉลองครบรอบ 45 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ พร้อมประกาศทิศทางการก้าวสู่บทต่อไปขององค์กรภายใต้แนวคิด “Moving Forward Sustainably” มุ่งต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรผ่าน Transformation, Innovation และ Sustainability เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว
TPBI จัดงาน “TPBI 45th Anniversary Gala Dinner – Moving Forward Sustainably” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรม Grande Centre Point Prestige Bangkok โดยมีผู้ก่อตั้ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อร่วมย้อนมองเส้นทางการเติบโตขององค์กร พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญต่อการเดินทางของ TPBI ตลอดเกือบครึ่งศตวรรษ
จากจุดเริ่มต้นธุรกิจรีไซเคิล สู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร เส้นทางของ TPBI เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2524 จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเทียนพลาสติก ซึ่งก่อตั้งโดยพี่น้อง 3 คน ได้แก่ นายวิชัย นายสมศักดิ์ และนายสมชัย บริสุทธนะกุล ก่อนขยายสู่การผลิตถุงพลาสติกเพื่อการส่งออก และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ฟิล์มสำหรับภาคอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในปี 2559 บริษัทก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเดินหน้าพัฒนาศักยภาพจากการเป็นผู้ผลิต สู่การเป็นผู้ให้บริการ Total Packaging Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืน
นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอด 45 ปี TPBI เติบโตขึ้นจากความร่วมมือและความไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และพนักงาน โดยสิ่งที่ผู้ก่อตั้งยึดถือมาโดยตลอด คือความมุ่งมั่นต่อพันธมิตรและการไม่ลืมผู้ที่มีส่วนช่วยให้องค์กรเดินทางมาถึงวันนี้
“ถ้าเราไม่มีพันธมิตรที่ดี ลูกค้าที่ดี ซัพพลายเออร์ที่ดี และพี่น้องพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันมา เราคงไม่มี TPBI ในวันนี้ สิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นมาตลอดคือ Commitment ที่มีต่อพันธมิตรของเรา และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ”
ต่อยอดรากฐานเดิม พร้อมสร้างความสามารถใหม่สำหรับอนาคต นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงทิศทางขององค์กรว่า หลังเข้ารับตำแหน่ง CEO ในปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากวิกฤตโควิด-19 องค์กรได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในโลกธุรกิจ เทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทำให้ TPBI ต้องพัฒนาความสามารถใหม่ควบคู่ไปกับการต่อยอดจุดแข็งที่สร้างมาตลอด 45 ปี
“ความสำเร็จที่ TPBI สร้างมาตลอด 45 ปี คือรากฐานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเพื่อให้ความสำเร็จนั้นเดินหน้าต่อไป เราต้องพร้อมปรับตัวและพัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลง เราไม่ได้เปลี่ยนหรือทิ้งสิ่งที่ดีจากอดีต แต่กำลังต่อยอดคุณค่าที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ พร้อมสร้างความสามารถใหม่ ๆ ให้ TPBI พร้อมสำหรับอนาคต”
นอกจากนี้ ยังระบุว่า Transformation ขององค์กร คือการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตในระยะยาว ขณะเดียวกัน TPBI วางSustainability เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
45 ปีแห่งรากฐาน สู่บทต่อไปของ TPBI
ภายในงาน ผู้ก่อตั้ง คณะกรรมการ และทีมผู้บริหาร TPBI ได้ขึ้นเวทีร่วมกัน สะท้อนภาพของการส่งต่อองค์กรจากรากฐานที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ สู่การขับเคลื่อนบทต่อไปโดยทีมงานในปัจจุบัน พร้อมร่วมกันสานต่อจุดแข็งขององค์กรและสร้างความสามารถใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การก้าวผ่านหมุดหมาย 45 ปี จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ TPBI จะนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายพันธมิตรที่สั่งสมมา ต่อยอดด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์โลกในอนาคต พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนไปกับลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน