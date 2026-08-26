เตรียมรับแรงกระแทกความปังระดับโลก! MINISO × LISA GLOBAL POP-UP ปักหมุดเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย ณ ICONSIAM!

ปรากฏการณ์ระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ! เมื่อ MINISO แบรนด์ไลฟ์สไตล์ยอดฮิตระดับโลก ผสานพลังครั้งสำคัญแฟชั่นระดับโลก "LISA" (ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล) จัดงาน MINISO × LISA GLOBAL POP-UP โดยเลือกประเทศไทยเป็นหมุดหมายแรกของโลกในการเปิดตัว (Global Debut) ให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 กันยายน 2026 ณ Charoennakorn Hall ชั้น M ศูนย์การค้า ICONSIAM
ภายใน Pop-up Store สุดตระการตา แฟนๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับกองทัพสินค้าคอลเลกชันพิเศษ "LISA ALTEREGO Collection" ที่สะท้อนตัวตนสุดเท่และเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ LISA จัดเต็มครบทุกหมวดหมู่ อาทิ:
• Blindbox / Art Toys: กล่องสุ่มอาร์ตทอยสุดลิมิเต็ดที่สายสะสมและแฟนคลับทั่วโลกต่างแย่งชิง!
• Clothes & Accessories: เสื้อผ้าและแฟชั่นไอเทมสตรีทสุดชิค คอมพลีทลุคตามสไตล์ LISA
• THAILAND EXCLUSIVE! กระเป๋าใส่เหรียญทรงนวมมวยไทย (Muay Thai Purse) สีเงินเมทัลลิกสุดพรีเมียม ดีไซน์ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับความอินเตอร์ได้อย่างลงตัว มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น!
สิทธิพิเศษและโปรโมชันรับของสมนาคุณ (GWP Promos)
โปรโมชันสุดคุ้ม! ช้อปปั๊บ รับของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟฟรีสิทธิพิเศษสุดฟินสำหรับสาวกที่มาช้อปภายในงาน เมื่อยอดซื้อครบตามเงื่อนไข รับของแถมสมนาคุณส่งตรงจากคอลเลกชันลิมิเต็ดฟรีทันที (จำกัดสิทธิ์ 1 ใบเสร็จ / สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย!):
1. ยอดซื้อสุทธิครบ 799 บาทขึ้นไป:
o รับฟรี! Temporary Tattoo Sticker (สุ่มลาย 1 แผ่น) หรือ 5-Grid Sticker (จำนวน 1 แผ่น)
2. ยอดซื้อสุทธิครบ 2,699 บาทขึ้นไป:
o รับฟรี! Acrylic Fridge Magnet แม่เหล็กติดตู้เย็นอะคริลิกลายพิเศษสุดพรีเมียม (1 ชิ้น)
3. ยอดซื้อสุทธิครบ 3,999 บาทขึ้นไป:
o รับฟรี! Shopping Bag กระเป๋าช้อปปิ้งสกรีนลาย LISA ลิมิเต็ดเอดิชัน ใบใหญ่สะใจ (1 ใบ)
วอร์มนิ้วให้พร้อม! เตรียมตัวจองคิวล่วงหน้า (FOMO Alert!) งานนี้บอกเลยว่ากระแสแรงตั้งแต่วันแรก! เพื่อความสะดวกและสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดสามารถสมัครบัญชี MINISO ทางออนไลน์ล่วงหน้า พร้อมตั้งเตือนรอกดติดตามการเปิดจองคิวล่วงหน้าไว้ได้เลย!
(ข้อควรระวัง: สินค้าบางรายการมีการจำกัดจำนวนการซื้อต่อท่าน และสินค้ามีจำนวนจำกัด ใครช้าบอกเลยว่าอาจพลาดไอเทมเด็ดชิ้นประวัติศาสตร์นี้!)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมติดตามกระแสความปังได้ที่ Social Media: @miniso.th