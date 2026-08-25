‘โรค’ เหตุผลหลักฉุดผลผลิตกุ้ง ปีนี้ทรงตัว 2.5 แสนตัน เกษตรกรวอนรัฐเคาะมาตรการช่วยเหลือ

ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เผย “โรคระบาดกุ้ง” ปัจจัยหลักฉุดแผนการผลผลิตกุ้ง ส่วนปลาหมอคางดำไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมการผลิตกุ้ง คาดว่าปีนี้ทรงตัว 2.5 แสนตัน วอนรัฐเคาะมาตรการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และที่ปรึกษาสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันว่า สมาพันธ์คาดการณ์ว่าปีนี้ผลผลิตกุ้งจะทรงตัวอยู่ที่ 2.5 แสนตันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มปริมาณการผลิต จากสถานการณ์การระบาดของโรคกุ้ง ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไทยไม่สามารถเพิ่มผลผลิตกุ้งในประเทศได้ โดยเฉพาะโรคขี้ขาว (EHP) โรคตัวแดง(WSSV) และโรคตายด่วน (EMS) ซึ่งความรุนแรงในขณะนี้เกิดจากการรวมตัวของเชื้อหลายชนิด เช่น การติดเชื้อ EHP ร่วมกับ EMS ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและทำให้ภาพรวมผลผลิตยังไม่ขยับขึ้น
“โรคกุ้งเป็นปัญหาหลักที่เราเจออย่างต่อเนื่อง ตัวเลขผลผลิตกุ้งในปีนี้ คาดการณ์ว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 2.5 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีอาจเห็นผลผลิตขยับตัวขึ้นได้เล็กน้อย จากการที่เกษตรกรเริ่มปรับปรุงวิธีการจัดการฟาร์ม และการเลือกใช้สายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่มากขึ้น ประกอบกับความต้องการของตลาดภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น”
ในส่วนของกระแสข่าวการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ นายบรรจงยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งภาพรวม เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระบบการเลี้ยงแบบโมโนคัลเจอร์” (Monoculture) หรือการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์เดียว และเป็นระบบฟาร์มปิดที่มีการป้องกันอย่างดี โดยมีการใช้ระบบกรองน้ำ เช่น มุ้งเขียวขนาด 26 ตาตารางนิ้ว ซึ่งเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าไปในบ่อเลี้ยงได้
นายบรรจง กล่าวเสริมว่า ปัญหาปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบเฉพาะในกลุ่มนาธรรมชาติ ที่มีการเปิด-ปิดน้ำตามธรรมชาติ แต่หากมองในภาพรวมระดับจังหวัด ข้อมูลยังระบุว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเลี้ยงกุ้งและผลผลิตไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างที่เป็นกระแส
ซึ่งข้อมูลจากกรมประมง ระบุว่า ปี 2568 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นเป็น 24,491 ไร่ ให้ผลผลิต 11,303 ตัน จากปี 2563 ที่พื้นที่ 20,837 ไร่ ให้ผลผลิต 11,440 ตัน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2568 มีพื้นที่ 24,591 ไร่ ผลผลิต 3,678 ตัน จากปี 2563 มีพื้นที่ 17,843 ไร่ ผลผลิต 3,579 ตัน
อย่างไรก็ตาม ทางสมาพันธ์ยังคงติดตามความคืบหน้าด้านความช่วยเหลือจากภาครัฐว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมได้พยายามยื่นหนังสือและติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการผลักดันการยกระดับการแก้ปัญหากุ้งเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ทำให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยเสียโอกาสในการฟื้นตัว ในขณะที่อุตสาหกรรมกุ้งโลกขยายตัวต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับติดอยู่ในภาวะทรงตัวและถดถอย หากไม่มีการดำเนินการมาตรการ อย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ อาจจะส่งผลให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยล่มสลายในที่สุด