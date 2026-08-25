ไม่เลือกข้าง เลือกคนทำงาน ดร.ปราบ เบอร์6 ชิงนายกอบจ.นนทบุรีเปิด Matrix พร้อมงดรถหาเสียง

สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เมื่อ ดร.ปราบ ธามม์ พักตร์บวร ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี หมายเลข 6 ประกาศแนวทางหาเสียงที่แตกต่าง ด้วยการ ไม่ใช้รถแห่หาเสียง พร้อมชูแนวคิด “ไม่เลือกข้าง เลือกคนทำงาน” และเปิดตัวกรอบนโยบาย “MATRIX นนทบุรี”
ดร.ปราบระบุว่า การตัดสินใจไม่ใช้รถแห่ไม่ได้หมายถึงการหาเสียงน้อยลง แต่ต้องการเลือกวิธีสื่อสารที่ไม่เพิ่มรถบนถนน ไม่สร้างเสียงรบกวน และไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้กับคนนนทบุรี โดยจะใช้พื้นที่ออนไลน์และการสื่อสารโดยตรงเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอนโยบาย รับฟังปัญหา และตอบคำถามด้วยข้อมูลที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
“ผมเชื่อว่าการทำให้คนรู้จักเรา ไม่จำเป็นต้องดังที่สุด แต่ต้องชัดเจน จริงใจ และมีคำตอบที่ทำได้จริง การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่มีรถแห่ แต่มีคำตอบ ไม่สร้างเสียงรบกวน แต่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง” ดร.ปราบกล่าว
พร้อมกันนี้ ดร.ปราบได้เปิดแนวคิด MATRIX นนทบุรี ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจังหวัดใน 6 มิติ ได้แก่
M — Management: บริหารอย่างเป็นระบบ
A — Accessibility: เข้าถึงบริการและโอกาสอย่างทั่วถึง
T — Technology: ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเมือง
R — Resilience: รับมือน้ำท่วมและความเปลี่ยนแปลงของเมือง
I — Infrastructure: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง
X — X-Ray: เปิดข้อมูลให้ตรวจสอบและติดตามการทำงานได้
ดร.ปราบระบุว่า MATRIX จะไม่หยุดอยู่เพียงชื่อหรือนโยบายบนป้ายหาเสียง แต่จะทยอยเปิดรายละเอียดเป็นรายเรื่อง ตั้งแต่ การแก้ปัญหาน้ำท่วม การจราจร ทางเท้า ขยะ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีบริการประชาชน ไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลและงบประมาณให้ตรวจสอบได้
สำหรับแนวทางทางการเมือง ดร.ปราบย้ำว่า ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ไม่ผูกอยู่กับความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมือง โดยเชื่อว่าการแข่งขันทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นบนพื้นฐานของนโยบายและผลงานที่ชัดเจนได้
“ผมไม่ได้ลงมาเพื่อเลือกว่าจะอยู่ข้างใคร แต่เลือกว่าจะทำอะไรให้คนนนทบุรีได้บ้าง”
การหาเสียงของ “ดร.ปราบ ธามม์ เบอร์ 6” จึงจะเน้นการนำเสนอคำตอบและนโยบายเป็นหลัก โดยใช้แนวคิด “ไม่เลือกข้าง เลือกคนทำงาน” พร้อมเดินหน้าเปิดรายละเอียด MATRIX นนทบุรี ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถพิจารณาและตรวจสอบข้อเสนอได้ก่อนตัดสินใจในการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี