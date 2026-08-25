กอ.รมน.ภาค 4 สน. รอผลนิติวิทยาศาสตร์ปมยิงจาก ฮ. ปัดข่าว “จ่าทหารอากาศ” ใช้เอ็ม 16 ยิงผู้บาดเจ็บ ยันพร้อมยอมรับผลตามกฎหมาย

กอ. รมน. ภาค4 สน. รอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหา จนท.ยิงจาก ฮ. พร้อมปัดข่าว “จ่าทหารอากาศ” ยิงเอ็ม16 ใส่ผู้บาดเจ็บ ชี้ยังไม่มีการตั้ง กก. ใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ ผลออกมาอย่างไร พร้อมยอมรับ
ที่นราธิวาส พ.อ. เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษก เอาสั้นสั้น แล้วก็บอกว่ารอยอมรับ เอกเจอแม่ทัพยังเจอแม่ทัพ อะไร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวถึง ความคืบหน้าของคดีก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนตามกฎหมาย เมื่อชัดเจนก็จะชี้แจงให้รับทราบ ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพราะเกิดหลายจุด หลายสถานที่ ระหว่างนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรืออีโอดีกำลังเข้าพื้นที่เพื่อทำพื้นที่ปลอดภัย จากนั้นพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บรวบรวม หลักฐาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของพื้นที่
ส่วนกรณีข้อมูลในเรื่องการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุไม่ตรงกันนั้น และมีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบ พ.อ. เอกวริทธิ์ กล่าววา ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมกาฯ ขอให้เป็นการตรวจสอบตามกฎหมายที่ตำรวจรับไปดำเนินการ เป็นขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า มีจ่าทหารอากาศใช้ปืนเอ็ม 16 ยิงมาจาก เฮลิคอปเตอร์นั้น ตนมองว่า ทุกคนมีการกล่าวอ้างไปในทิศทางให้ตัวเองได้ประโยชน์ แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้ว เมื่อออกมาแบบไหนทุกคนต้องยอมรับเพราะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์
เมื่อถามว่าจากกระสุนบนร่างกายของผู้ที่ถูกยิงสามารถบ่งชี้ได้หรือไม่ว่าถูกอาวุธสงครามหรือปืนพก รองโฆษก กอ.รมน. ภาค 4 สน. ย้ำว่า ทางผู้อำนวยการพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้แถลงข่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปแล้ว ว่าบาดแผล ไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทำลายล้างสูง ท่านพูดแค่นี้ ไม่ได้ฟันธง ที่เหลือเป็นเรื่องการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ วันนั้นไม่ได้มีการบอกว่าเป็น กระสุนปืน จากอาวุธประเภทไหน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้บูรณาการกำลังในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนดูแลความปลอดภัยและให้ให้กำลังใจคนทำงาน ด้วย