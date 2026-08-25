การบินไทย แจ้งเตือนผู้โดยสาร พายุไต้ฝุ่น "โซเดล" อาจกระทบเที่ยวบิน ไทเป-เซี่ยงไฮ้ 27-28 ส.ค.นี้

การบินไทยเตือนผู้โดยสาร พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” อาจกระทบเที่ยวบินไป-กลับ ไทเปและเซี่ยงไฮ้ ช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. 69 แนะติดตามสภาพอากาศและตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง หลังพายุทวีกำลังส่งผลให้เกิดฝนหนัก ลมกระโชกแรง และคลื่นลมแรงในหลายพื้นที่ วันนี้ (25 ส.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศแจ้งเตือนกรณีพายุไต้ฝุ่น "โซเดล" (Saudel) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทางไป-กลับ ไทเป (ไต้หวัน) และเซี่ยงไฮ้ (จีน) ในช่วงวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2569
บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางและช่วงเวลาดังกล่าว ติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
แอปพลิเคชัน: THAI Mobile application
เว็บไซต์: www.thaiairways.com
THAI Contact Center (ไทย): โทร +66 (0) 2356 1111
Overseas THAI Contact Center (ไต้หวัน): โทร +886 2 7753 7973
Overseas THAI Contact Center (จีน): โทร +852 2495 1115
ทั้งนี้ การบินไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สำหรับพายุไต้ฝุ่น "โซเดล" (Saudel) ล่าสุดกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 160-180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าผ่านทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันและพื้นที่ทางตะวันออกของจีน แม้คาดว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรง แต่จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมกระโชกแรง และคลื่นลมแรงในทะเลช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ ซึ่งหลายพื้นที่ในไต้หวันและชายฝั่งจีนได้สั่งเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มอย่างใกล้ชิดแล้ว