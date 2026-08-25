‘สม รังสี’ รวมพลชาวเขมรในต่างแดน ยื่นฟ้อง ‘ฮุน เซน’ และรัฐบาลไทยต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

MGR Online: นายสม รังสี แกนนำฝ่ายค้านกัมพูชา ประกาศรวบรวมรายชื่อชาวกัมพูชากว่า 190,000 รายชื่อ ยื่นฟ้องนายฮุน เซน ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ข้อหาสมคบอาชญากรรมออนไลน์ และฟ้องกองทัพไทยในข้อหาอาชญากรรมสงคราม
นายสม รังสี ซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศส ประกาศว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ชาวกัมพูชาในต่างแดนมากกว่า 190,000 คน ได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องประณามตระกูลฮุน โดยตัวแทนกัมพูชาอิสระจะนำคำร้องไปยื่นต่อไปยังสำนักงานศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อยื่นฟ้องนายฮุน เซน ในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
แกนนำฝ่ายค้านกัมพูชา ระบุว่า การระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์หลักสามประการ คือ ปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา, ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ และยุติการปล่อยให้ผู้กระทำความผิดลอยนวล และฟื้นฟูระบบยุติธรรมที่แท้จริงในกัมพูชา
นายสม รังสี กล่าวหาว่า นายฮุนเซนได้รับผลประโยชน์จากขบวนการหลอกลวงออนไลน์ และคนใกล้ชิด เช่น นายฮุนโต หลานชายของเขายังเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงโดยตรง เพราะเป็นเจ้าของธนาคาร “หุ่ยวั่ง” ซึ่งรับฟอกเงินให้กับสแกมเมอร์
นอกจากนี้ เขายังจะฟ้องร้องนายฮุน มาเนต และรัฐบาลไทย ในข้อหาอาชญากรรมสงคราม โดยอ้างว่ากองทัพไทยใช้อาวุธโจมตีพลเรือนกัมพูชา ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และรัฐบาลนายฮุน มาเนต ไม่กล้าฟ้องร้องประเทศไทย ดังนั้นตัวแทนกัมพูชาอิสระ จึงต้องฟ้องร้องเพื่อแสวงหาความเป็นธรรมให้กับชาวกัมพูชา
นายสม รังสี อ้างว่าตัวแทนกัมพูชาอิสระได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศแล้ว แต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่าศาลได้รับฟ้องหรือไม่
ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นประเทศภาคีสมาชิกธรรมนูญกรุงโรม ของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งทำให้ ICC มีเขตอำนาจทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์เหนืออาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดินแดนกัมพูชา หรือกระทำโดยบุคคลสัญชาติกัมพูชา ต่างจากประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก อย่างไรก็ตาม ICC ไม่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือตำรวจของตนเอง ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากประเทศภาคีสมาชิกในการจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหา.