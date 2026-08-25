TATTOO COLOUR เตรียมบุก “ราชมังฯ” ครั้งแรก! “LEO PRESENTS กาลครั้ง 6 TATTOO STADIUM” ชาวนัวเตรียมกดบัตร 29 สิงหาคมนี้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการเพลงไทยและวง TATTOO COLOUR ที่เตรียมพาแฟนเพลง “ชาวนัว” บุกสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ใน “กาลครั้ง 6 TATTOO STADIUM” กับการขึ้นเวทีสเตเดียมครั้งแรกของวง เตรียมพบกับค่ำคืนแห่งความทรงจำในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2569
หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจมาแล้วจากคอนเสิร์ต “กาลครั้ง” ในครั้งก่อน ๆ คราวนี้ TATTOO COLOUR ขอจัดใหญ่กว่าเดิม ด้วยการพาเพลงฮิตและเรื่องราวตลอดเส้นทางกว่า 20 ปี มารวมไว้บนเวทีราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมโปรดักชันแบบเต็มสเกล ทั้งแสง สี เสียง และโชว์พิเศษที่เตรียมไว้สำหรับแฟนเพลงโดยเฉพาะ งานนี้นอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ TATTOO COLOUR แล้ว ยังมาพร้อมคอนเซ็ปต์ชื่อโซนบัตรที่ยังคงความเป็น TATTOO COLOUR ได้อย่างมีสีสัน ตั้งแต่ “สุดท้ายแล้วเธอต้องปีน” ไปจนถึง “SuperCare ขา” เรียกได้ว่าแค่ชื่อโซนก็ชวนให้ชาวนัวต้องเตรียมตัวเลือกที่นั่งกันแล้ว
โดยมีการประกาศ ราคาบัตรอย่างเป็นทางการ ออกมาแล้วทั้งหมด 5 ราคา ได้แก่
1,500 บาท - สุดท้ายแล้วเธอต้องปีน (บัตรนั่ง)
2,000 บาท - ยืนนี้สบาย (บัตรยืน)
2,500 บาท - อยากยืนเสมอมา (บัตรยืน)
3,000 บาท - ยืนทำไม (บัตรนั่ง)
3,500 บาท - SuperCare ขา (บัตรนั่ง)
โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวัน เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง Eventpass งานนี้ใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของ TATTOO COLOUR เตรียมตัวให้พร้อม เพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้ แต่ยังเป็นการพา “ชาวนัว” มาร่วมฉลองการเดินทางกว่า 20 ปี ของวงในสเกลที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย
ปักหมุดรอไว้ได้เลย!
“กาลครั้ง 6 TATTOO STADIUM”
📅 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2569
📍 ราชมังคลากีฬาสถาน
🎫 เปิดขายบัตร 29 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น.
🎟️ ซื้อบัตรผ่าน Eventpass
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ TATTOO COLOUR และ SMALLROOM
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