สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TILSNA จับมือ University of Strathclyde เสริมแกร่งผู้ประกอบการ MedTech ไทย 26 ราย สู่การเจรจาธุรกิจระดับโลก หลักสูตร The MedTech CATALYST รุ่นที่ 1 พร้อมนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุนตัวจริงในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ครอบคลุมการประเมินมูลค่ากิจการ การออกแบบโครงสร้างข้อตกลง และการวางแผนทางออกจากการลงทุน
กรุงเทพฯ – สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TILSNA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ University of Strathclyde เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร จัดอบรมหลักสูตร “The MedTech CATALYST” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech) ของไทยสำเร็จเข้าร่วมอบรมจำนวน 26 ราย ระหว่างวันที่ 18–20 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการเจรจากับนักลงทุนและสถาบันจัดตั้งกิจการร่วมค้า ตลอดจนวางแผนรองรับการเข้าซื้อกิจการหรือการออกจากการลงทุนผ่านกองทุน Private Equity ในอนาคต
ตลอดหลักสูตรการอบรมสุดเข้มข้นนี้ ผู้เข้าร่วมได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของแผนธุรกิจแบบเดิม สู่การสร้าง "แบบจำลองทางการเงินที่พร้อมนำเสนอต่อนักลงทุน" ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) มากกว่าการบรรยายทฤษฎี เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ หลักสูตรได้อบรมทักษะสำคัญรอบด้านแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์การเงินเชิงลึก ทั้งการจัดทำ Cap Table, Unit Economics และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข พร้อมจำลองสถานการณ์จริง (Mock Due Diligence) เพื่อฝึกเจรจาระดมทุนโดยยังคงรักษาสัดส่วนหุ้นและอำนาจบริหารไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการวางแผนทางออก (Exit Strategy) ตั้งแต่วันแรก ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกฎระเบียบให้ได้มาตรฐานตรงใจผู้ซื้อระดับโลก
ไฮไลท์สำคัญปิดท้ายหลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมในหลักสูตรได้เปิดประสบการณ์จริงใน กิจกรรมจำลองการประชุมคณะกรรมการการลงทุน (Mock Investment Committee) ซึ่งเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้านักลงทุนและผู้ซื้อระดับองค์กรตัวจริง เพื่อรับการประเมินศักยภาพของเเผนจำลองทางการเงิน โอกาสในการเข้าซื้อกิจการ พร้อมรับฟังผลการพิจารณาทันที เพื่อให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสแรงกดดันและมาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มข้น เสมือนอยู่ในสนามธุรกิจจริง
โดยมีคณะวิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ Julian Taylor ผู้นำ Southeast Asia Hub ของ University of Strathclyde ศาสตราจารย์ Duncan Graham คณบดีบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Renishaw Diagnostics ซึ่ง Bruker เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2559 ดร. Phil Considine ผู้อำนวยการฝ่าย Executive Development ของ Hunter Centre และ Ms. Lisl Macdonald นักลงทุนและผู้ก่อตั้งบริษัท Spring and Atlas
ในพิธีเปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ได้รับเกียรติจาก ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ TILSNA ประธานในพิธี ได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นต่อการนำผลงานวิจัยออกสู่ตลาด
“ประเทศไทยมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมในด้านสุขภาพและสุขภาวะ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านผลงานค้นพบเหล่านี้ไปสู่บริษัทที่สามารถขยายขนาดและระดมทุนได้ จำเป็นต้องมีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี แต่ต้องอาศัยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์”
ด้าน ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ TILSNA กล่าวว่า ภารกิจหลักของหน่วยงานคือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับแหล่งเงินลงทุน และทำหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
“ประเทศไทยมีนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม TILSNA มีบทบาทในการช่วยสร้างความร่วมมือและเตรียมความพร้อมที่จำเป็น เพื่อนำผลงานที่ค้นพบจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบสุขภาพระดับโลก หลักสูตรนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการของเราเห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดโลกคาดหวังอะไรจากพวกเขา”