สถานทูตไทยในเม็กซิโกต่อยอดความสำเร็จ จัดงาน Thai Festival 2026!

วานนี้ (24 ส.ค. 69) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก โดย นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้ประกาศจัดงาน Thai Festival 2026 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2569 นี้ และเชิญชวนชาวไทย และชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมไทยมาร่วมงาน หลังจากเมื่อปีทีแล้วประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
"งาน Thai Festival เมื่อปีที่แล้ว ดึงดูดผู้คนเข้าร่วมงานถึง 11,763 คน เพื่อมารับชมเนื้อหาความเป็นไทยดั้งเดิมและซอฟต์พาวเวอร์ต่าง ๆ เช่น การแสดงสาธิตมวยไทย, การนวดแผนไทย, ภาพยนตร์ไทย, อาหาร, ผลิตภัณฑ์สินค้า, ของที่ระลึก รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักดนตรีชื่อดังของไทย และเหล่านักแสดงซีรีส์" เอกอัครราชทูตไทยกล่าว และว่า งานเทศกาลในปีนี้จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะจะมีการนำเสนอเนื้อหา และกระแสนิยมใหม่ ๆ ของไทย เช่น การแข่งขันประกวดเต้น T-Pop Cover Dance, การโปรโมตชุดไทย และแน่นอนครับ มีสไบให้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปและเซลฟี่ภายในงาน รวมถึงการเปิดตัวเมนู 'ทาโก้ไทย' และชาไทย ด้วย
ส่วน Embajada Real de Tailandia en México / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ก็ได้โพสต์รายละเอียดและข้อความระบุว่า "ขอเชิญทุกคนมาดูแผนที่อย่างเป็นทางการของงาน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกไฮไลต์เด็ดในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคมนี้ ที่ CENART (ศูนย์ศิลปะแห่งชาติ)
• โซนเวทีการแสดง
• โซนอาหาร
• โซนร้านค้า / ช็อปปิ้ง
• โซนการนวด (นวดแผนไทย)
• โซนนิทรรศการ
บันทึกโพสต์นี้เก็บไว้ และแชร์ต่อให้เพื่อน ๆ ของคุณเพื่อวางแผนเส้นทางเดินเที่ยวในงานเทศกาลกันได้เลย!"