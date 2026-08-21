น้ำน่านยังน่าห่วง! ซีพีอาสา-ซีพีเอฟ เร่งลงพื้นที่ส่งเสบียงด่วน พร้อมเปิดศูนย์ประสานงาน 24 ชม.

ฝนที่ตกหนักสะสมส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฉับพลันในหลายจุดของจังหวัดน่าน แม้สถานการณ์ในอำเภอปัวจะเริ่มคลี่คลาย แต่มวลน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำอย่าง อำเภอท่าวังผา, อำเภอเมืองน่าน, อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ก่อนระบายลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ “ซีพีอาสา” โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ซีพีเอฟ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกวิกฤต ร่วมร้อยเรียงใจช่วยน้ำท่วมน่าน ผ่าน ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ซีพีน่านตั้งขึ้น โดยทีมงานซีพีอาสา ระดมสรรพกำลัง จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมีทีมงาน ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของซีพีอาสา สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปประกอบอาหารในเบื้องต้น ทั้งเนื้อหมูบด 200 กิโลกรัม ไก่สับ 200 กิโลกรัม ไข่ไก่สด 6,000 ฟอง พร้อมทั้งน้ำดื่ม 3,600 ขวด ช่วยคลายความเดือดร้อนด้านอาหารแก่พี่น้องชาวอำเภอปัว
* ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือ : หากต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้
ศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน: 054-059-855 (24 ชั่วโมง) หรือ 054-773-888
ปภ. จังหวัดน่าน: 054-716-174 หรือ สายด่วน ปภ. 1784
หน่วยงานท้องถิ่น: สามารถติดต่อผู้นำชุมชน หรือ อปท. ในพื้นที่ได้ทันที
* ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย : ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินใส่สิ่งของยังชีพและยารักษาโรคประจำตัว และก่อนอพยพออกจากบ้านเรือน อย่าลืมตัดกระแสไฟฟ้าและปิดวาล์วน้ำให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านทุกท่านปลอดภัย แล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน