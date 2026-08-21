GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม “สีแดง” ทะลุ 3,900 ตร.กม.

GISTDA เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระดับ “เสี่ยงมาก” ขยายตัวกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมสุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เตรียมยกของขึ้นที่สูง และตรวจสอบการเคลื่อนตัวของมวลน้ำผ่านแอปฯ “เช็คน้ำ” ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (21 ส.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รายงานอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ณ เวลา 09.29 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2569 จากแอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ” พบพื้นที่เฝ้าระวังระดับ “เสี่ยงมาก” (แถบสีแดง) ขยายตัวเป็นผืนใหญ่เชื่อมต่อกัน ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง รวมแล้วกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตร
เปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดง)
-จังหวัดสุโขทัย (ผลกระทบวงกว้าง) พบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่น กระจายตัวครอบคลุมตอนกลางและตอนล่าง ได้แก่ อ.สวรรคโลก, อ.ศรีสำโรง, อ.เมืองสุโขทัย, อ.กงไกรลาศ และบางส่วนของ อ.ศรีสัชนาลัย
-จังหวัดพิษณุโลก (ตอนกลางและตะวันตก) มวลน้ำไหลเชื่อมต่อมาจากสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่หลัก ได้แก่ อ.พรหมพิราม, อ.บางระกำ, อ.เมืองพิษณุโลก และบางส่วนของ อ.วัดโบสถ์
-พื้นที่รอยต่อใกล้เคียง พบสัญญาณแจ้งเตือนทั้งระดับ "เสี่ยงมาก" (สีแดง) และ "เสี่ยงน้อย" (สีเหลือง) กระจายข้ามขอบเขตจังหวัด ไปยังบางส่วนของ จ.อุตรดิตถ์, จ.พิจิตร และ จ.กำแพงเพชร
แนะประชาชนเตรียมพร้อม รับมืออย่างมีสติ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกของ GISTDA ซึ่งมีความแม่นยำสูงและอัปเดตแบบเรียลไทม์ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ไม่ตื่นตระหนก และใช้เวลานี้ในการเตรียมความพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูง
ทั้งนี้ สามารถติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำและจุดแจ้งเตือนอันตรายในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ”