น้ำท่วมน่านเริ่มคลี่คลาย เร่งฟื้นฟูปัว ท่าวังผา เตือน 3 อำเภอเสี่ยงดินสไลด์

ภาพรวมสถานการณ์น้ำน่านเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา เริ่มฟื้นฟูแล้วโดยมีเครื่องจักรเข้าทำความสะอาด แจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยง ให้ อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.เชียงกลาง และ อ.ทุ่งช้าง เฝ้าระวังดินโคลนสไลด์เป็นพิเศษเนื่องจากดินอุ้มน้ำสูง
วันนี้(21ส.ค.69) ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่าน ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2569 (เวลา 22.00 น.) ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำ
ระดับน้ำ: ภาพรวมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำจุด N.1 (สะพานพัฒนาภาคเหนือ) ต่ำกว่าแนวพนังกั้นน้ำราว 85 ซม. ทั้งนี้ยังคงมอนิเตอร์พื้นที่ อ.เวียงสา ต่ออย่างใกล้ชิด
พื้นที่เขตเทศบาลเมือง: น้ำท่วมขังเกิดจากน้ำผุดตามท่อและเข้าทางจุดที่ไม่มีพนัง มีการเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่อง ณ คลองเจ้าฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมสูบออกข้ามแนวพนังทันทีเมื่อน้ำน่านลดลงเพิ่ม
2. การช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่
การส่งมอบสิ่งของ: คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ณ ชุมชนบ้านท่าลี่, อ.เวียงสา (บ้านดอนชัย) และ อ.ภูเพียง (อบต.ฝายแก้ว) พร้อมบินสำรวจมวลน้ำทางอากาศ
การฟื้นฟูทำความสะอาด: อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา เริ่มฟื้นฟูแล้วโดยมีเครื่องจักรเข้าทำความสะอาด ทาง อบจ. น่าน ได้จัดกองช่างเร่งฟื้นฟูใน 4 อำเภอ (ปัว, ท่าวังผา, เมือง, ภูเพียง)
การดูแลผู้ประสบภัย: จัดส่งอาหารดูแลครบ 3 มื้อ หากตกสำรวจแจ้ง Hotline ศูนย์ช่วยเหลือ อบจ.น่าน ได้ที่ 054-716-174 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
3. การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและฝนตกหนัก
แจ้งเตือนดินสไลด์: อ.เฉลิมพระเกียรติ มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมงสูงถึง 103 มม. จึงมีการส่งข้อความ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัย
พื้นที่เสี่ยง: ให้ อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.เชียงกลาง และ อ.ทุ่งช้าง เฝ้าระวังดินโคลนสไลด์เป็นพิเศษเนื่องจากดินอุ้มน้ำสูง
4. ระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า: กู้คืนระบบได้เกือบทั้งหมดแล้ว จากเดิมไฟดับ 50,000 หลังคาเรือน เหลือประมาณ 4,000 กว่าหลังคาเรือน (บางจุดใน อ.ปัว, อ.ท่าวังผา, อ.เมือง, อ.ภูเพียง และ อ.เวียงสา)
ประปา: จ่ายน้ำได้ตามปกติ แต่บางพื้นที่อาจมีความขุ่นจากน้ำดิบ ซึ่งกำลังเร่งปรับปรุงระบบ
5. ระบบการแพทย์และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
การแพทย์และสาธารณสุข: ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กลับมาให้บริการได้ 100% พร้อมเตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนู (Leptospirosis) หลังน้ำลด โดยจัดเตรียมยารองรับไว้แล้ว