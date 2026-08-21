แง้มประตู "บ้านทิพย์-คนผี" : เจาะขบวนการขายสัญชาติ ซื้อขายทะเบียนราษฎร ชนวนภัยความมั่นคง

เจาะลึกขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎร ยัดชื่อต่างด้าวเข้า "บ้านทิพย์" แฟลตดินแดง สู่การสร้างนอมินีฟอกเงินทุนสีเทา และข้อเสนอถอนโคนทุจริตเชิงโครงสร้าง
เสียงสัญญาณเตือนภัยความมั่นคงชาติดังลั่นขึ้นอีกครั้ง เมื่อปฏิบัติการ "กวาดบ้านกลางกรุง" โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล, สำนักงาน ป.ป.ท., ปปง. และ DSI บุกทลายขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรกลางกรุงเทพมหานคร ภาพห้องพักขนาดเพียง 30 ตารางเมตร ณ แฟลตดินแดง แต่กลับมียอดประชากรต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติยัดไส้สวม "บัตรสีชมพู" (เลข 7) อัดแน่นสะสมกว่า 1,400 รายการ นี่เปรียบเสมือนการเปิดประตูบ้านของประเทศให้ทุนสีเทาและบุคคลไร้สัญชาติเข้ามาสวมรอยเป็นคนไทย โดยมีข้าราชการระดับสูงและนายทะเบียนเป็นผู้ถือกุญแจเปิดประตูทุจริต
"เรายินดีต้อนรับผู้ดำเนินการถูกต้อง... แต่หากเข้ามาร่วมกับกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าหน้าไหนก็ต้องถูกดำเนินการตามข้อเท็จจริง" — นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) กล่าวในวันแถลงเปิดปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569
"สิ่งสำคัญที่สุดในขบวนการนี้คือตัวการที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะเป็นคนถือกุญแจที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จ" — พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
"รัฐบาลมีมาตรการชัดเจน หากพบว่าข้าราชการมีการทุจริตในคดีอาญา จะลงโทษด้วยการออกจากราชการก่อนสถานเดียว ส่วนรายการที่ทำผิดจะมีการเพิกถอนออกจากฐานข้อมูลทันที" — นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง
ถอดรหัสห่วงโซ่ทุจริต 3 ประสาน
จากการสืบสวนเจาะลึกพบว่า เบื้องหลังการกำเนิด "คนผี" ในทะเบียนราษฎร เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมของห่วงโซ่ทุจริต 3 ประสาน ที่เปลี่ยนระบบราชการให้กลายเป็นอุตสาหกรรมซื้อขายตัวตน ห่วงโซ่ดังกล่าวร้อยรัดตั้งแต่ต้นทางจนบรรลุเป้าหมายปลายทาง
•นายหน้าข้ามชาติและท้องถิ่น: ทำหน้าที่สแกนหาเป้าหมายทั้งสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งคือกลุ่มต่างด้าว ทุนเทา หรือผู้หนีคดีที่ต้องการตัวตนไทย อีกฝั่งคือการสแกนหา "เหยื่อทางทะเบียน" ในฝั่งไทย เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ บุคคลสติไม่สมบูรณ์ หรือสืบค้นรายการคนตายที่ญาติยังไม่ได้แจ้งจำหน่าย จากนั้นจึงจับคู่ข้อมูล จัดทำเอกสารเกิดเท็จ และหักส่วนต่างค่าดำเนินการ
•เจ้าบ้านและคนกลาง: ทำหน้าที่จัดหา "บ้านทิพย์" หรือห้องเช่าขนาดเล็ก ยินยอมให้นำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว (ท.ร.13) หรือทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร.14) โดยไม่มีการอยู่อาศัยจริง แลกกับค่าหัวเฉลี่ย 1,000–5,000 บาทต่อรายชื่อ
•เจ้าหน้าที่รัฐและนายทะเบียน: หัวใจหลักผู้ถือกุญแจอนุมัติ ใช้อำนาจสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันรายการเท็จ โดยมักฉวยโอกาสดำเนินการ "นอกเวลาทำการ" ช่วง 18.00–21.00 น. หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อหลบเลี่ยงการจับพิรุธ ทั้งยังมีการเลี่ยงระบบยืนยันตัวตนด้วย Biometrics โดยอ้างเหตุผลระบบขัดข้อง แล้วใช้สิทธิ์นายทะเบียนกดมืออนุมัติเพื่อรับส่วยรายหัว
รูปแบบการสวมสิทธิ์ที่ระบาดหนักในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) การยัดชื่อสวมบัตรสีชมพูในบ้านทิพย์ เพื่อสร้างประวัติปูทางขอสถานะ 2) การสวมตัวคนตายหรือคนหาย โดยซื้อรายการทะเบียนราษฎรจากเจ้าหน้าที่เพื่อออกบัตรประชาชนไทยให้ทุนต่างชาติ และ 3) ขบวนการสวมสิทธิ์เด็กรหัส G (G-Code) อาศัยช่องโหว่ทางด้านการศึกษาเปิดทางสร้างตัวตนเท็จ
เส้นทางเงิน ผลประโยชน์ และทุนสีเทา
เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มทุนสีเทาในการซื้อขายสัญชาติ คือ "การฟอกตัวตน" เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งห้ามคนต่างชาติถือหุ้นเกิน 49% หรือทำธุรกิจสงวนสำหรับคนไทย เงินส่วยมหาศาลจึงถูกหมุนเวียนเข้าสู่อุตสาหกรรมมืดอย่างเป็นระบบ
ตามโครงสร้างราคาและส่วนแบ่งผลประโยชน์ในตลาดมืด มูลค่าการซื้อขายถูกจัดระดับตามสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะได้รับ:
•Tier 1: บัตรสีชมพู / ท.ร.13 (10,000 – 50,000 บาท): ได้สิทธิ์พำนักชั่วคราว ทำงาน สิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทอง และงบสนับสนุนการศึกษา
•Tier 2: บัตรประชาชนไทยสวมรอย (300,000 – 600,000 บาท): สวมสิทธิ์คนตาย/คนหาย ได้รับสัญชาติไทยสมบูรณ์เพื่อใช้ออกหนังสือเดินทางและทำธุรกรรม
•Tier 3: VIP Full Package (1,000,000+ บาท): แพ็กเกจสำหรับทุนจีนและอินเดียสีเทา ได้สัญชาติไทยพร้อมเอกสารจดทะเบียนบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์
รายได้มหาศาลนี้จะถูกแบ่งเป็นส่วนสัดอย่างลงตัว กล่าวคือ นายหน้า รับ 40%, ข้าราชการทุจริต รับ 40%, เจ้าบ้าน/คนกลาง รับ 10% และอีก 10% ถูกใช้กระจายผ่าน "บัญชีม้าบุคคลธรรมดา" หรือแปลงเป็นเงินดิจิทัล (USDT) ก่อนนำไปฟอกเป็นสินทรัพย์หรู
สำหรับกลไกสร้าง "คนไทยทิพย์" ปลดล็อกสิทธิธุรกิจ ขบวนการนี้สร้างตัวตนสวมรอยผ่าน 3 ยุทธวิธีแยบยล:
•การหลอกชาวบ้านสแกนหน้า: ตรวจพบเคสใหญ่ในภาคอีสาน เช่น สกลนคร ที่นายหน้าหลอกชาวบ้านให้สแกนใบหน้าและขอเอกสารทะเบียนบ้าน ก่อนแอบนำตัวตนไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบังหน้าถึง 53 แห่ง
•ขบวนการ "พ่อทิพย์": จ้างชายไทยยากจนเซ็นรับเป็นบิดาในสูติบัตร เพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต (ม.7 พ.ร.บ. สัญชาติ) เตรียมไว้เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินในอนาคต
•การซื้อรายการคนตาย: ข้าราชการทุจริตขายข้อมูลทะเบียนราษฎรของคนเสียชีวิตที่ยังไม่จำหน่ายชื่อ เพื่อให้ออกบัตรประชาชนใหม่สวมรอยให้ทุนเทา
เมื่อ "คนไทยทิพย์" ถูกสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวสำเร็จ ขบวนการทุนสีเทาจะนำตัวตนเหล่านั้นไปกระจายแสวงหาผลประโยชน์ใน 3 ธุรกิจเป้าหมาย เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้กลายเป็นขุมทรัพย์อย่างแยบยล
•อสังหาริมทรัพย์ & ที่ดิน — ยุทธการกว้านซื้อยึดเมืองไร้กระสุน: นอมินีสวมสิทธิ์ถูกนำไปใช้เป็นตัวละครถือหุ้น 51% จัดตั้งบริษัทสัญชาติไทยบังหน้า เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายก่อนพุ่งเป้ากว้านซื้อที่ดิน อาคารชุด และโครงการหมู่บ้านจัดสรรยกโครงการ เงินทุนมืดที่พรั่งพรูเข้ามาส่งผลให้กลไกราคาอสังหาริมทรัพย์ถูกปั่นจนบิดเบือนสูงเกินจริง ตัดโอกาสคนไทยในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากภาษีการโอน ภาษีลาภลอย และภาษีรายได้มูลค่ามหาศาลเนื่องจากธุรกรรมถูกผ่องถ่ายผ่านบัญชีเลี่ยงภาษีของเครือข่ายต่างชาติ
•แก๊งคอลเซนเตอร์ & บัญชีม้าองค์กร — ท่อน้ำเลี้ยงฟอกเงินข้ามชาติ: อันตรายยิ่งกว่าบัญชีม้าบุคคลธรรมดา คือการนำบริษัทนอมินีไปเปิด "บัญชีม้านิติบุคคล" กับสถาบันการเงิน บัญชีประเภทนี้ถือเป็นขุมพลังหลักของแก๊งคอลเซนเตอร์และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากได้รับสิทธิ์โอนเงินต่อวันสูงถึงหลักสิบล้านถึงร้อยล้านบาท ทั้งยังใช้คราบความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลสร้างความซับซ้อนในการทำธุรกรรม ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ ปปง. ยากต่อการสืบหาเส้นทางเงินและอายัดได้ทันท่วงที กลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงฟอกเงินที่ปลอดภัยที่สุดของทุนสีเทา
•ท่องเที่ยว & ซัพพลายเชนปิด — วงจรอุบาทว์สูบเงินออกนอกประเทศ: ในย่านยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว เช่น ห้วยขวาง เยาวราช หรือเมืองท่องเที่ยวหลัก ขบวนการนี้ใช้นอมินีเปิดร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างชาติ และบริษัททัวร์ โดยวางคนไทยไว้เป็นเพียงพนักงานบังหน้ารับเงินเดือน และสร้างโมเดล "กินรวบซัพพลายเชนปิด" ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่านระบบสแกนชำระเงินต่างชาติที่โอนตรงกลับประเทศต้นทาง ตัดวงจรรายได้ของเอสเอ็มอีไทยอย่างสิ้นเชิง เม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลไหลออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรแม้แต่บาทเดียว
ขบวนการนอมินีสวมสิทธิ์ดังกล่าวนี้ เข้าข่ายความผิดร้ายแรงในหลายฐานกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (มาตรา 36) การยินยอมเป็นนอมินีแทนคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ), ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และ พ.ร.บ. ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การสวมสิทธิ์และรับสินบนถือเป็นความผิดมูลฐาน นำไปสู่การอายัดทรัพย์สินข้าราชการและนายหน้าตกเป็นของแผ่นดิน
ถอดบทเรียน 3 เคสใหญ่ทลายขบวนการ
เมื่อเจาะลึก 3 ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ จะเห็นรูปแบบความแยบยลของขบวนการที่เปลี่ยนไปตามภูมิศาสตร์และช่องโหว่ทางกฎหมาย:
•เคสที่ 1: แฟลตดินแดง "กวาดบ้านกลางกรุง" (กทม.): ป.ป.ท. และตำรวจ บช.น. แกะรอยความผิดปกติจาก Audit Log ของระบบทะเบียนราษฎร พบการกดอนุมัติย้ายชื่อเด็กต่างด้าว 140 รายเข้าห้องพักขนาด 30 ตร.ม. นอกเวลาทำการ เมื่อขยายผลพบย้ายชื่อสวมสิทธิ์สะสม 1,366 ราย มัดตัวด้วยเส้นทางการเงินที่โอนจากนายหน้าตรงเข้าสู่บัญชีม้าของญาติใกล้ชิดเจ้าพนักงานทะเบียน
•เคสที่ 2: ปฏิบัติการตัดหมอก อ.เวียงแหง (จ.เชียงใหม่): การปราบปรามขบวนการระดับผู้บริหารที่นำโดย นายอำเภอเวียงแหง ร่วมมือกับปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันค้นหารายชื่อคนไทยสัญชาติเดิมที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่แจ้งจำหน่าย นำมาขายสวมสิทธิ์ออกบัตรประชาชนให้กลุ่มทุนต่างชาติและผู้หนีคดี เรียกเก็บค่าหัวใบละ 400,000–600,000 บาท ออกบัตรมิชอบไปกว่า 700 ใบ มัดตัวด้วยระบบ Biometrics เปรียบเทียบใบหน้าย้อนหลังที่ไม่ตรงกับเจ้าของชื่อเดิม
•เคสที่ 3: ขบวนการสวมสิทธิ์ "เด็กนักเรียนรหัส G" (จ.เชียงราย): กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และฝ่ายปกครองทลายเครือข่ายอดีตปลัดอำเภอและ อส. ที่สวมรอยใช้นโยบายการศึกษาเพื่อคนทุกคน นำเด็กต่างด้าวสวมชื่อเป็นนักเรียนไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อขอรับ รหัส G (G-Code) โดยตรวจพบการใช้รหัสทะเบียนซ้ำกันถึง 11 หมายเลข ออกบัตรสวมสิทธิ์ไปกว่า 491 ราย ช่องโหว่เกิดจากการสวมชื่อเป็นนักเรียนผีที่ไม่ได้มีตัวตนในชั้นเรียนจริง
ช่องโหว่เชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งปิด
หากชำแหละความล้มเหลวในการป้องกันการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎร มักเกิดจาก 3 จุดอ่อนทางโครงสร้างราชการ นั่นคือ การรวมอำนาจอนุมัติขั้นสุดท้ายไว้ที่นายทะเบียนระดับอำเภอหรือเขตเพียงผู้เดียว โดยไม่มีระบบสแกนอนุมัติคู่จากส่วนกลาง อีกทั้งยัง ขาดระบบเตือนภัยอัตโนมัติเมื่อพบประชากรแฝงต่อพื้นที่บ้านสูงเกินความจริง หรือพบการอนุมัติรายการกระจุกตัวนอกเวลาทำการ นอกจากนั้น ยังเกิดจากช่องว่างการทำงานแยกส่วนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (รหัส G) และกระทรวงมหาดไทย (ทะเบียนราษฎร) ขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตรวจสอบแบบ Real-Time
เพื่อล้างบางขบวนการขายสัญชาติอย่างยั่งยืน รัฐจำเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรการตอบโต้เชิงรุก 4 ด้าน ด้วยการเซ็ตระบบเตือนภัยกลาง แจ้งเตือนทันทีเมื่อพบทะเบียนบ้านใดมีชื่อย้ายเข้าเกิน 10 คน หรือมีการอนุมัติบัตรประจำตัวในยามวิกาล และบังคับสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิมทุกครั้งที่มีการทำบัตรประชาชนครั้งแรก หรือการขอปรับสถานะ ยุติการใช้พยานบุคคลเพียงอย่างเดียว
ขณะเดียวกัน ต้องยกระดับแอปพลิเคชัน ThaID ให้เจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในทะเบียนบ้านตนเองได้แบบเรียลไทม์ พร้อมปุ่มกดแจ้งความผิดปกติทันทีหากพบ "คนผี" สอดไส้ รวมถึงการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน (ปปง.) แก่ข้าราชการ นายหน้า และนอมินีทุกระดับ พร้อมลงโทษทางวินัยด้วยการให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีโดยไม่มีเว้น
สงครามกวาดล้าง "บ้านทิพย์-คนผี" ครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การลงโทษข้าราชการทุจริตเพียงไม่กี่ราย แต่มันคือการกอบกู้ "อธิปไตยทางทะเบียน" ของชาติที่กำลังถูกขายทอดตลาด ถึงเวลาที่รัฐต้องลงดาบอาญาขุดรากถอนโคนขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด ก่อนที่ลายนิ้วมือทุจริตเพียงไม่กี่นิ้ว จะเซ็นยกประเทศไทยให้ทุนสีเทาอย่างสมบูรณ์!.