กงสุลใหญ่ฯ เลโซโท นำคณะผู้แทน “โขนเยาวชนไทย” เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ. รายงานความพร้อมก่อนไปแสดง ณ แอฟริกา

วันนี้ 20 สิงหาคม 2569 ดร.อภิชาติ สุดแสวงกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสนี้ ได้นำคณะผู้แทนโครงการ “โขนเยาวชนไทยไปแอฟริกา” ประกอบด้วย ดร.อวัสดา ปกมนตรี ประธานโครงการ นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน และนายสหัสพร เปล่งพานิช ครูผู้ฝึกสอนโขนชื่อดัง เข้าพบเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการนำคณะเยาวชนไทยเดินทางไปจัดการแสดงโขน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท ทวีปแอฟริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569
การแสดงดังกล่าวจะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการได้รับเอกราชของราชอาณาจักรเลโซโท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเลโซโทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น