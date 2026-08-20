Yili มอบไอศกรีม Cremo จำนวน 150,000 แท่ง เพื่อช่วยคลายร้อนในช่วงอากาศร้อนของไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทในเครือ Yili Group ในประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "อีลี่เคียงข้างทุกเส้นทาง ส่งมอบความเย็นสู่คนไทย" อย่างเป็นทางการ โดยได้บริจาคไอศกรีม Cremo จำนวน 150,000 แท่ง ผ่านทางรัฐบาลไทย เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนในช่วงฤดูร้อนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผู้แทนจากบริษัทในเครือ Yili ประจำประเทศไทยและรัฐบาลไทยเข้าร่วมในพิธีมอบ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือแห่งนี้ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวที่มีต่อประเทศไทย และการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่รับมือกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย ไอศกรีมที่บริจาคในครั้งนี้จะได้รับการประสานงานและแจกจ่ายโดยรัฐบาลไทยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า เพื่อช่วยคลายร้อนและมอบความปรารถนาดีจาก Yili ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวขอบคุณบริษัทในเครือ Yili ประจำประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนชุมชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง พร้อมระบุว่า บริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น และเดินหน้าสนับสนุนสาธารณประโยชน์ผ่านการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย Yili ได้ยึดแนวทาง "Global Mindsets, Local Operations" (มองไกลระดับโลก เดินหน้าด้วยความเข้าใจในระดับท้องถิ่น) โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือประจำประเทศไทยได้บริจาคสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนในช่วงฤดูร้อน การบริจาคสิ่งของในวันเด็ก การสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน้างานที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงโครงการเพื่อสังคมและชุมชนที่ดำเนินการเป็นประจำ Yili ยังคงรับฟังความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และผสานการช่วยเหลือชุมชนเข้ากับการดำเนินงานประจำวันของบริษัท
ผู้แทนของบริษัทในเครือ Yili ประจำประเทศไทยกล่าวว่า "การบริจาคครั้งนี้เป็นมากกว่าการบริจาคตามฤดูกาล แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในระยะยาวของ Yili สำหรับในอนาคต Yili Thailand จะยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นผ่านโครงการที่ครอบคลุมและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า"
ในฐานะบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย Yili ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Cremo จนกลายเป็นหนึ่งในสามแบรนด์ไอศกรีมชั้นนำของประเทศด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัย แบรนด์ดังกล่าวได้รับรางวัล Thai FDA Quality Award จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภค Yili Thailand จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขยายโครงการเพื่อชุมชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทในการให้บริการผู้บริโภคและชุมชนในประเทศไทย