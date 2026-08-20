สิ้น ‘ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ’ ปรมาจารย์สถาปนิก ผู้วางผัง ม.เกษตรฯ และผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตย์ KU

วงการสถาปัตยกรรมไทยอาลัย “ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ” ปูชนียบุคคลผู้วางผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. เจ้าของผลงานระดับตำนาน “ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ” มรดกทรงคุณค่าที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมระดับดีมาก เมื่อปี 2566
วันนี้ (20 ส.ค.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Green AKU : Faculty of Architecture, Kasetsart University แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ สถาปนิกคนสำคัญ ผู้วางผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ พร้อมร่วมรำลึกถึงความทุ่มเทและมรดกทางการศึกษาที่ท่านได้ฝากไว้แก่ลูกศิษย์และสถาบัน
ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ฝากผลงานออกแบบสำคัญไว้มากมาย หนึ่งในผลงานโดดเด่นคือ ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นอาคารเรียนรวมหลังแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ม.เกษตรฯ ในยุคก่อตั้ง
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 ผลงานชิ้นนี้ได้รับการเชิดชูเกียรติอีกครั้ง เมื่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบ “รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2566 : ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีมาก” ให้แก่ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาปนิก/ผู้ออกแบบเดิม: ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ สถาปนิกอนุรักษ์: ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี (หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ)
ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจเคยหยุดใช้งานไปในปี พ.ศ. 2556 จากความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ก่อนที่คณะวิทยาศาสตร์จะริเริ่มโครงการบูรณะอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2558 ควบคู่กับการสร้างอาคารปฏิบัติการรวม เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับบริบทการใช้งานยุคใหม่ได้อย่างลงตัว การจากไปของ ผศ.ทองพันธุ์ จึงนับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลครั้งสำคัญแห่งวงการสถาปัตยกรรมไทยสิ้น ‘ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ’ ปรมาจารย์สถาปนิก ผู้วางผัง ม.เกษตรฯ และผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตย์ KU
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Green AKU : Faculty of Architecture, Kasetsart University แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ สถาปนิกคนสำคัญ ผู้วางผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ พร้อมร่วมรำลึกถึงความทุ่มเทและมรดกทางการศึกษาที่ท่านได้ฝากไว้แก่ลูกศิษย์และสถาบัน
เปิดผลงานระดับตำนาน 'ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ' มรดกสถาปัตยกรรม ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ฝากผลงานออกแบบสำคัญไว้มากมาย หนึ่งในผลงานโดดเด่นคือ ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นอาคารเรียนรวมหลังแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ม.เกษตรฯ ในยุคก่อตั้ง
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 ผลงานชิ้นนี้ได้รับการเชิดชูเกียรติอีกครั้ง เมื่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบ “รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2566 : ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีมาก” ให้แก่ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาปนิก/ผู้ออกแบบเดิม: ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ สถาปนิกอนุรักษ์: ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี (หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ)
ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจเคยหยุดใช้งานไปในปี พ.ศ. 2556 จากความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ก่อนที่คณะวิทยาศาสตร์จะริเริ่มโครงการบูรณะอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2558 ควบคู่กับการสร้างอาคารปฏิบัติการรวม เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับบริบทการใช้งานยุคใหม่ได้อย่างลงตัว การจากไปของ ผศ.ทองพันธุ์ จึงนับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลครั้งสำคัญแห่งวงการสถาปัตยกรรมไทย