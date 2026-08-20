พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เผยไทม์ไลน์วันถึงจอร์เจีย พบแพทย์-โรงพยาบาลจ่ายยา แต่ยังไม่ระบุชนิด

พี่มอส พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เปิดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์วันที่น้องเดินทางถึงจอร์เจีย เผยวันที่ 11 ก.ค. 2569 ได้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในกรุงทบิลิซี และได้รับยา แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลระบุชื่อหรือชนิดของยา
วันนี้ (20 ส.ค.) พี่มอส พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้อง โดยระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้แจ้งไทม์ไลน์เบื้องต้นของเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับก่อนหน้านี้
ข้อมูลระบุว่า วันที่ 11 ก.ค. 2569 ซึ่งเป็นวันที่ฮลุน โซโล่ เดินทางถึงประเทศจอร์เจีย ได้เดินทางไปพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network ในกรุงทบิลิซี และทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้ฮลุน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับในขณะนี้ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดว่า ยาดังกล่าวเป็นยาอะไร ชื่อหรือชนิดใด
ทั้งนี้ ครอบครัวยังคงติดตามข้อมูลจากทางการจอร์เจียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและผลการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ต่อไป