ครอบครัว “ฮลุน” รอความจริง! จอร์เจียยังไม่สรุปคดี ตรวจของใช้ไม่พบสารพิษ-ยาเสพติด

ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” เผยคดีเสียชีวิตในจอร์เจียยังอยู่ระหว่างสอบสวน ไร้ข้อสรุปและผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ ขณะที่ผลตรวจของใช้ส่วนตัวไม่พบสารพิษหรือยาเสพติด ย้ำไม่กดดันเจ้าหน้าที่ ขอเพียงความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิต
วันนี้ (20 ส.ค.) ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” อัปเดตความคืบหน้าคดีเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย เผย กต.จอร์เจีย แจ้งสถานทูตไทย คดียังอยู่ระหว่างสอบสวน ไร้ข้อสรุปผลชันสูตรเป็นทางการ ตรวจสอบของใช้ส่วนตัวไม่พบสารพิษหรือยาเสพติด ยันไม่เจตนากดดันเจ้าหน้าที่ ขอเพียงความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “พี่มอส” พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชาย หลังได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย โดยมีสาระสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ทางการจอร์เจียระบุว่า คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด และยังไม่มีข้อสรุปคดีหรือผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดให้ครบถ้วนที่สุด
2.ไทม์ไลน์วันเกิดเหตุ ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ฮลุนเดินทางถึงจอร์เจีย เจ้าตัวได้เข้าพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network กรุงทบิลิซี และได้รับยาจากโรงพยาบาล แต่ยังไม่มีการระบุชื่อหรือชนิดของยาดังกล่าว
3.ผลตรวจสิ่งของส่วนตัว เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นของใช้ ทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร เสื้อผ้า และยาประจำตัว ไม่พบสารพิษ ยาเสพติด หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท อย่างไรก็ตาม สิ่งของทั้งหมดทางการยังคงยึดไว้เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนเพิ่มเติม
พี่ชายของฮลุน ระบุเพิ่มเติมในนามครอบครัวว่า การออกมาแจ้งข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเร่งรัดหรือกดดันการทำงานของหน่วยงานใด และเข้าใจดีว่ากระบวนการทางกฎหมายต้องใช้เวลา ครอบครัวไม่ได้ต้องการเพียงคำตอบที่รวดเร็ว แต่ต้องการความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิต
พร้อมกันนี้ ครอบครัวได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจีย รวมถึงแฟนคลับที่ส่งกำลังใจและคอยติดตามข่าวสารมาโดยตลอด โดยย้ำว่าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่สามารถเปิดเผยได้ จะนำมาแจ้งให้ทราบอย่างตรงไปตรงมาต่อไป