“ชาคริต” สุดอาลัย เคาะรถส่งเพื่อนรัก “เร แม๊คโดแนลด์” กลับบ้านครั้งสุดท้าย

สุดเศร้า “ชาคริต แย้มนาม” เคาะรถอัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อนรัก“เร แม๊คโดแนลด์” กลับบ้านเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความอาลัยจากครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิง
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นไปด้วยความโศกเศร้า หลังครอบครัว ญาติสนิท และเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง เดินทางมารับร่าง“เร แม๊คโดแนลด์” นักแสดงและพิธีกรชื่อดังวัย 49 ปี ที่เสียชีวิตกะทันหันภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ
โดย “ชาคริต แย้มนาม” เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต ได้ทำพิธีเคาะรถและอัญเชิญดวงวิญญาณของ “เร แม๊คโดแนลด์” ขึ้นรถตู้ของมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยา ครอบครัว ญาติ และเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่มาร่วมส่ง “เร” เป็นครั้งสุดท้าย หลายคนอยู่ในอาการเศร้าโศกและอาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันของเพื่อนรัก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเสียใจ