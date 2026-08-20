“เนเน่” ถึงลอสแอนเจลิสแล้ว! คนไทยในสหรัฐฯ ต้อนรับอบอุ่น พร้อมรวมพลังเปิดจุดช่วยโหวต ลุ้นรอบ Live Shows AGT 25 ส.ค.

“เนเน่ รอยัล” ร็อกเกอร์สาววัย 16 ปีจากภูเก็ต เดินทางถึงนครลอสแอนเจลิส พร้อมครอบครัว เตรียมขึ้นเวที America’s Got Talent 2026 รอบ Live Shows วันที่ 25 ส.ค.นี้ ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ตอบรับอบอุ่น พร้อมผนึกกำลังเปิดจุดช่วยสอนโหวต จัดไลฟ์ปาร์ตี้เชียร์ และแจกโปสการ์ดลายเซ็น 5,000 ใบ หวังส่งแรงใจดันเด็กไทยสู่เวทีโลก
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 (ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ) “Nene Royal” หรือ น.ส.รัตติกานต์ อำลอย (แพรว) ร็อกเกอร์สาวชาวไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส (LAX) พร้อมครอบครัว เพื่อเตรียมตัวแข่งขันรายการ America’s Got Talent 2026 รอบ Live Shows ในวันที่ 25 สิงหาคม โดยมีผู้นำชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุ่น ขณะที่บัตรเข้าชมในรอบนี้ได้รับการลงทะเบียนจับจองจากพี่น้องชาวไทยในแอลเอ และเมืองโดยรอบ เตรียมตัวไปให้กำลังใจ และร่วมโหวตให้กับน้องเนเน่กันอย่างมากมายจนบัตรรอบนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เนเน่เดินทางด้วยสายการบิน EVA Air เที่ยวบิน BR0012 ถึงลอสแอนเจลิสเมื่อเวลา 17.15 น. พร้อมคุณพ่อ ณรงค์ อำลอย, คุณแม่ ชวนพิศ พูลเกิด, น้องชาย และ ไอซ์ พิมพ์ญดา ผู้จัดการส่วนตัว ผู้ผลักดันและสนับสนุนเส้นทางดนตรีของเธอมาตั้งแต่สมัยเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคา จังหวัดภูเก็ต
พร้อมเต็มร้อย ลุยเวทีระดับโลก
ทั้งนี้ น้องเนเน่ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นเครื่องเดินทางมาสหรัฐอเมริกาว่า พร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ หลังซ้อมอย่างหนักเกือบตลอดทั้งวัน ตั้งใจจะทำผลงานให้ดีที่สุด และขอแรงเชียร์จากทุกคน โดยเฉพาะญาติพี่น้อง ผู้สนับสนุน และ FC ที่อยู่ในสหรัฐฯ ขอให้ช่วยโหวตให้ “Nene Royal” พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและส่งกำลังใจมาโดยตลอดในทุกช่องทาง
สำหรับรอบ Live Shows เป็นรอบสำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันจะขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชม และเข้าสู่ระบบการโหวต เพื่อชิงโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โดยเนเน่ ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าสองรอบที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้กำลังใจจากผู้ชมจำนวนมากเพื่อสร้างพลังบนเวที AGT ให้โลกได้ประจักษ์ในฝีมือของร็อกสตาร์สาวมหัศจรรย์จากภูเก็ต ประเทศไทย
ด้าน นายณรงค์ อำลอย คุณพ่อ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและเป็นห่วง พร้อมยืนยันว่าจะดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่ โดยการเตรียมตัวครั้งนี้นำประสบการณ์จากสองรอบที่ผ่านมาใช้วางแผน และเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้สำหรับการแข่งขันรอบ Live Shows ในวันที่ 25 สิงหาคม ที่จะถึงนี้
ไทยในอเมริการวมพลัง เปิดจุดช่วยโหวตทั่วประเทศ
ในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ผู้นำชุมชนไทยจากสมาคม ชมรม และองค์กรต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และ ยูทูบเบอร์ชาวไทยในแอลเอ และในสหรัฐฯ ภายใต้การประสานงานของ นายตัน พัฒนะ กรรมการบอร์ดวัดไทยแอลเอ ได้นัดประชุมรวมพลังร่วมสนับสนุน และร่วมโหวตให้กับน้องเนเน่ โดยมี กงสุลชนะ เมี้ยนเจริญ และ นายเลิศ ณรงค์ชัยสกุล ผู้แทนจาก ททท.แอลเอ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งได้เปิดให้มีการประชุมทาง Zoom ทำให้มีผู้นำชุมชนจากหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยสนับสนุนน้องเนเน่ บนเวที AGT ในรอบ Live Shows วันที่ 25 สิงหาคม 2026 รวมทั้งในรอบลึกๆ ต่อๆ ไป
การประชุมรวมพลังสนับสนุนน้องเนเน่ ของผู้นำชุมชนไทยในแอลเอ และในสหรัฐฯ ในครั้งนี้ ได้ผลสรุปให้ชุมชนไทย ร่วมกันเปิดจุดช่วยโหวตเพื่อแนะนำการลงแอปและวิธีโหวตตามวัดไทย และจุดต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ ก่อนจัด “ไลฟ์ปาร์ตี้” หลายจุดในวันแข่งขัน Live Shows
นายตัน พัฒนะ กรรมการบอร์ดวัดไทย แอลเอ ได้กล่าวว่า หลังจากที่ได้หารือกับหลายฝ่ายแล้ว เห็นว่าชุมชนไทยสมควรเปิด “จุดช่วยโหวต” สำหรับผู้ที่ต้องการโหวตสนับสนุนน้องเนเน่ บนเวที AGT รอบ Live Shows แต่ยังไม่เข้าใจวิธีการลงแอป สมัครบัญชี หรือขั้นตอนการโหวต เพราะไม่สันทัดกับเทคโนโลยี่ใหม่ๆ แต่มีใจอยากร่วมด้วยช่วยน้องเนเน่
“ความเป็นจริงคือยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ต้องการโหวต แต่ทำไม่เป็น เพราะการต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยี อาจเป็นอุปสรรค จึงเกิดแนวคิดให้มีจุดที่สามารถเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือได้โดยตรง” นายตัน พัฒนะ กล่าว
ในเบื้องต้นนั้น การตั้ง “จุดช่วยโหวต” กำหนดในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคมนี้ โดยที่นครลอส แอนเจลิส จะจัดที่วัดไทยแอลเอ มีการตั้งเต็นท์ให้ข้อมูลและเปิดคลิปการแสดงของน้องเนเน่ พร้อมมีอาสาสมัครอย่างน้อย 5 คนคอยแนะนำผู้ต้องการโหวตสนับสนุนเนเน่ ลงแอปพลิเคชั่นที่ต้องใช้ รวมถึงสร้างบัญชี TikTok และอธิบายวิธีการโหวตในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ด้วย
นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือคนไทย รวมถึงผู้สูงอายุที่อาจจะไม่เข้าใจวิธีการโหวตแล้ว การตั้งจุดช่วยโหวตที่วัดไทยฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันที่วัดไทยแอลเอ มีกิจกรรมตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน และมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ก็น่าจะทำให้น้องเนเน่ ได้รับเสียงโหวตของต่างชาติเหล่านี้ด้วย
นอกจากจัดจุดช่วยโหวตที่วัดไทยแอลเอ ในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้ว ผู้นำชุมชนจากเมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีมาจาก ซานดิเอโก ซานฟรานซิสโก ฮิวสตัน วอชิงตันดีซี แทมป้า ฟลอริดา ฯลฯ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีวัดไทยอยู่ในชุมชน เพราะฉะนั้น เสาร์อาทิตย์นี้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ หลายแห่ง จะร่วมกันจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับที่วัดไทยแอลเอ
เตรียม “ไลฟ์ปาร์ตี้” เชียร์พร้อมกัน 25 ส.ค.
จากนั้นในช่วงเย็นวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2026 ซึ่งเป็นวันที่น้องเนเน่ จะต้องขึ้นเวทีแสดงสดในรายการ America’s Got Talent ซีซั่น 21 แพร่ภาพผ่านเครือข่ายเ NBC ชุมชนไทยก็จะมีกิจกรรม “ไลฟ์ปาร์ตี้” ตามจุดต่างๆ รวมถึงในย่านไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด เพื่อให้ชุมชนไทยมาชมและเชียร์ร่วมกัน
โดยจะมีเครื่องดื่ม มีขนมไว้บริการ มีทีวีจอใหญ่มาเปิดให้ดู เชื่อว่าจะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมาก ที่สำคัญ ใครที่ยังโหวตไม่เป็น หรือยังไม่ได้ลงแอปฯ ก็เอามาให้อาสาสมัครช่วยได้ในบริเวณจัดกิจกรรมไลฟ์ปาร์ตี้ นี้
อย่างไรก็ดี นายตัน พัฒนะ ย้ำว่ากิจกรรมทั้งหมดคือการให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเองเท่านั้น
“เราจะไม่มีการโหวตให้เด็ดขาดครับ ต้องเรียนว่าเราคำนึงถึงกฎระเบียบของทางรายการมาก เราร่วมสนับสนุนเนเน่ในขอบเขตที่เหมาะสม และแน่ใจว่าทำได้เท่านั้น” นายตัน พัฒนะ กล่าว และย้ำว่าการที่ประเทศไทยมีเด็กที่เป็น “เพชรเม็ดงาม” เข้ามาแข่งขันเวทีระดับโลก และสามารถเข้ารอบลึกมาได้แบบนี้ ชุมชนไทยจำเป็นจะต้องช่วยสนับสนุนกันสนับสนุนอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้องเนเน่ ทั้งที่จุดช่วยโหวต ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคม ที่วัดไทยแอลเอ และกิจกรรมไลฟ์ปาร์ตี้ ตามที่ต่างๆ ในเย็นวันที่ 25 สิงหาคม 2026 จะได้รับโปสการ์ดรูปถ่ายลายเซ็นของน้องเนเน่ ที่ส่งมาให้กับคนไทยในอเมริกาโดยเฉพาะด้วย
“ทางเมืองไทยเขาได้ส่งรูปน้องเนเน่มาให้ เป็นรูปที่ไม่เคยเผยแพร่ พร้อมลายเซ็นน้อง เราจะพิมพ์ทั้งหมด 5,000 ใบ เป็นโปสการ์ดไว้แจกที่วัดไทย และทุกที่ที่เป็นจุดช่วยโหวต อันนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่มาตอบแทนแฟนๆ ในต่างแดนที่ช่วยกันสนับสนุนน้อง” กรรมการบอร์ดวัดไทยแอลเอ ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมสนับสนุนน้องเนเน่ กล่าว
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจุดช่วยโหวตของแต่ละเมือง รวมถึงสถานที่และวันเวลา สามารถติดตามได้ทางผู้นำชุมชน และเพจของเมืองต่างๆ รวมทั้งสามารถโทรสอบถาม ได้โดยตรงที่ นายตัน พัฒนะ โทร 818-461-4838