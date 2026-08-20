"เปิ้ล นาคร" นำทีมเจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมน่าน ชมการจัดการดีเชื่อเอาอยู่

"เปิ้ล นาคร" พร้อมทีมเจ็ตสกี และทีมกู้ภัย ลงสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.น่าน ชมทีมผู้ว่าฯ อบจ. อบต. จัดการวางระบบดี เชื่อถึงจะท่วมหนักขนาดไหน ก็น่าจะเอาอยู่
วันนี้(20 ส.ค.69) นายนาคร ศิลาชัย หรือเปิ้ล นาคร พร้อมทีมเจ็ตสกี และทีมกู้ภัย ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.น่าน พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า เอาทีมเจ็ทสกี ทีมเรือ ทีม rescue ทีมโรยตัว ทีมพวกพวกระดับครูฝึกเตรียมมาช่วย ในกรณีที่มันฉุกเฉิน
ในหลายๆ สถานการณ์ของน้ำท่วมเราก็มาแสตนด์บาย แต่หวังเอาไว้ว่าจะไม่เกิดนะฮะ แต่ถ้ามันเกิดเราก็พร้อม เพราะเรามากันโดยเครือข่ายแล้วก็ 20-30 คน มากันหลายมูลนิธิเลย
มาแล้วรู้สึกดีอย่างตรงที่ ปีนี้ถึงจะท่วมหนักขนาดไหน ก็น่าจะเอาอยู่ เพราะว่า ทีมผู้ใหญ่ การจัดการของเขาตั้งแต่ระดับผู้ว่าฯที่เขามาดูแล ระดับนายก อบจ. อบต. ท้องถิ่นอะไรพวกนี้ เขาวางระบบดีมาก
ที่นี่วางระบบดี แล้วรู้สึกสบายใจมากเลย คงไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยเหมือนที่อื่นนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็รอลุ้นอยู่ว่า ไอ้ฝนที่มันจะมาเติมจากอำเภอปัว ว่ามันจะมาเติมขนาดไหน เติมแบบปรานี หรือเติมแบบไม่ปรานี