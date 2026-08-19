BalloonArt จับมือ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดนิทรรศการ “THE FORGOTTEN THINGSสิ่งที่เผลอลืม” ชวนสัมผัส Art Inflatable Installation ยกระดับงานเป่าลมสู่ศิลปะร่วมสมัย ผลักดันผลงานคนรุ่นใหม่ ในโครงการ Art for Art 2026
18 สิงหาคม 2569, กรุงเทพฯ - บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ตอกย้ำความสำเร็จของการผนึกกำลังระหว่างนวัตกรรมสื่อร่วมสมัยและสถาบันศิลปะระดับตำนาน จัดพิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรมเป่าลมสามมิติ “THE FORGOTTEN THINGS : สิ่งที่เผลอลืม” ชวนสังคมร่วมย้อนทบทวนความทรงจำ คุณค่า และช่วงเวลาสำคัญที่อาจถูกละเลยในยุคสมัยที่เร่งรีบ ผ่านมุมมองศิลปะเป่าลมร่วมสมัยชื่อผลงาน ‘เวลาที่สูญหาย : TimeLost’ ของ ‘วรสรวง : Imagineering Artist’ และผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรม Art Talk Session ในหัวข้อ "Remembering the Forgotten" ร่วมเสวนาโดย 3 นักสร้างสรรค์ ได้แก่ คุณวรสรวง สมัตถพันธุ์ Imagineering Artist, Ms. Hiromi Kano ผู้ก่อตั้ง KIGURUMI.BIZ ปรมาจารย์ด้านมาสคอตจากประเทศญี่ปุ่น และ คุณภูริภพ โฆษิตพรภิรมย์ Art Director, Central Pattana พร้อมทั้งการประกาศผลและจัดแสดงผลงานของเยาวชนทั้ง 6 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Art for Art 2026 โดยนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักศึกษาได้ถ่ายทอดจินตนาการจากโมเดลต้นแบบสู่ผลงานประติมากรรมเป่าลมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงจริงในระดับประเทศ
คุณจิรฐา โลหะพรหม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด (CEO & Founder, BalloonART) กล่าวถึงความยินดีในการร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่าง และเป้าหมายในการส่งเสริมเยาวชนว่า “ตลอดเวลากว่า 34 ปี บอลลูนอาร์ทมุ่งมั่นเปลี่ยนภาพจำของงานเป่าลมจากสื่อเชิงพาณิชย์ สู่การเป็น Art Inflatable Installation หรือผลงานศิลปะขนาดใหญ่ที่สร้างประสบการณ์และเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้คน สำหรับโครงการ Art for Art ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของเรา การได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่างและสถาบันเครือข่ายถือเป็นการตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน งานนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริงในระดับมืออาชีพ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด การเขียนแบบ การลงมือสร้างต้นแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและการจัดแสดงจริงร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
เราเชื่อว่าการสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ คือการสร้างอนาคตของวงการศิลปะไทย น้อง ๆ จะได้นำทักษะไปต่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเติบโตไปเป็นศิลปิน นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้กับการพัฒนาการศึกษาศิลปะของไทยว่า “การผนึกกำลังระหว่างวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับตำนานที่เป็นเสาหลักของเมืองไทย ร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง บอลลูนอาร์ท ในโครงการ Art for Art 2026 ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของวงการศิลปศึกษาไทย โดยเป็นการเชื่อมโยง ‘รากแก้วทางศิลปศาสตร์ดั้งเดิม’ เข้ากับ ‘นวัตกรรมสื่อร่วมสมัย’
โจทย์ประติมากรรมเป่าลม 3 มิติ ช่วยเปิดมิติการเรียนรู้ใหม่ให้นักศึกษาได้ก้าวข้ามขอบเขตงานศิลปะแบบเดิม ไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุศาสตร์ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมอย่าง ‘สิ่งที่เผลอลืม’ ให้กลายเป็นชิ้นงานโครงสร้างที่จับต้องได้จริง ผ่าน Technical Drawing และการลงมือปฏิบัติจริงกับมืออาชีพ ประสบการณ์นอกห้องเรียนเช่นนี้ถือเป็นการปลดล็อกขีดจำกัดความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวไปสู่การเป็นศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง”
ด้าน คุณวรสรวง สมัตถพันธุ์ Imagineering Artist ในฐานะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา และหนึ่งในศิลปินร่วมจัดแสดงผลงาน กล่าวถึงการทำงานร่วมกับนักศึกษาและแนวคิดผลงานของตนเองว่า “โครงการ Art for Art 2026 เป็นการเปิดพื้นที่เปิดโลก Imagineering ที่เชื่อมโยงศิลปะ วิศวกรรม และประสบการณ์ของผู้คนเข้าด้วยกัน ในการตัดสินและร่วมพัฒนาผลงานกับน้อง ๆ เราไม่ได้ต้องการบังคับวัสดุ แต่ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติของงานเป่าลม ทั้งเรื่องความดันลม แรงตึงผิว รอยเย็บ และโครงสร้าง การเปลี่ยนแนวคิดและโมเดลขนาดเล็กสู่ชิ้นงานสเกลใหญ่ในหอศิลป์ BACC จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยทลายขีดจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง”
พร้อมกันนี้ คุณวรสรวง ยังได้นำผลงานประติมากรรมเป่าลมส่วนตัวมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภายใต้ธีม “THE FORGOTTEN THINGS” โดยเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจว่า “ผลงานของผมมีชื่อว่า ‘เวลาที่สูญหาย : TimeLost’ เกิดจากคำถามที่ว่า ในขณะที่เรากำลังมุ่งหน้าไล่ตามเป้าหมายและความสำเร็จ เราได้เผลอทิ้งช่วงเวลาสำคัญอะไรไว้ข้างหลังบ้าง ตัวงานถ่ายทอดภาพผู้คนที่แหงนหน้ามองหาความสำเร็จที่สูงขึ้น แต่บริเวณฐานกลับเต็มไปด้วยองค์ประกอบของช่วงชีวิตที่ถูกมองข้าม ทั้งของเล่น วัยเด็ก ความรัก ถ้วยรางวัล และนาฬิกาที่สื่อถึงกาลเวลาที่ทับซ้อน ผมต้องการสื่อสารผ่านประติมากรรมชิ้นนี้ว่า อย่าปล่อยให้การวิ่งตามความสำเร็จทำให้เรามองข้ามสิ่งที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ความสัมพันธ์ หรือตัวตนของเราเอง ‘เวลาที่สูญหาย’ ไม่ใช่เวลาที่หายไปไหน แต่เป็นเวลาที่เราเคยมีอยู่ เพียงแต่เราเผลอลืมมองเห็นคุณค่าของมันเท่านั้น
โดยนิทรรศการ “THE FORGOTTEN THINGS : สิ่งที่เผลอลืม” เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2569 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: THE FORGOTTEN THINGS” คุณวรสรวง กล่าวทิ้งท้าย