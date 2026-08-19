วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี-Thailand Restaurant News-อมาโธเปีย (Amathopia) ขานรับ ททท. ขับเคลื่อนแคมเปญ Wellness Longevity Lifestyle

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับ Thailand Restaurant News แพลตฟอร์มด้าน Food Business Transformation และผู้เชื่อมโยง Food Wellness & Longevity Ecosystem จับมือ อมาโธเปีย (Amathopia) และพันธมิตร เดินหน้าขานรับนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมขับเคลื่อนแคมเปญระดับประเทศ “Healing is the New Luxury” มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวไทยในมิติใหม่ ผ่านการนำเสนอแนวคิด Wellness Longevity Lifestyle ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงลึกควบคู่ไปกับประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพ นำร่องโครงการอบรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "Wellness Decode Workshop" จำนวน 2 รุ่น สร้างปรากฏการณ์ติวเข้มร้านอาหารไทย ปรับสูตรชูเมนูเวลเนส ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
"Wellness Decode Workshop" รุ่นที่ 1 "กินเปลี่ยนวัย Wellness Lifestyle" เจาะลึกโภชนาการ ให้ร้านที่เข้าอบรมนำเมนูเด่นทางร้าน นำมาปรับไฮไลน์จากนักกำหนดอาหารให้คำปรึกษาคำนวณพลังงาน เพื่อเพิ่มจุดเด่นเป็นเมนูทางเลือกให้คนรักสุขภาพ สอดรับการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism โดยความสำเร็จครั้งนี้ ผู้บริหาร WANDEE GROUP, Thailand Restaurant News ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ อมาโธเปีย (Amathopia), ซีพีเอฟ (CPF), น้ำปลาเมกาเชฟ, กะทิอร่อยดี และข้าวกล้าแกร่ง นำผลิตภัณฑ์มาร่วมให้ผู้ประกอบการได้ถอดรหัส (Decode) สูตรอาหารจริง ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีนวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การนำวัตถุดิบไปปรุงอาหารได้อย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าอาหารอร่อยได้สุขภาพต้องเริ่มต้นที่วัตถุดิบดีจากต้นทาง
หนึ่งพันธมิตรระดับแนวหน้า ที่ให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ อมาโธเปีย (Amathopia) ภายใต้ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จํากัด ซึ่งมีแนวความคิดสอดคล้องกับแคมเปญนี้ว่า การมีอายุยืนยาวที่มีคุณภาพ (Healthy Longevity) ไม่ได้เกิดจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่เกิดจากการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของชีวิต จึงสร้างแพลตฟอร์มด้าน Thai Longevity Science ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) จากพืชไทยและวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจศักยภาพของสารสำคัญในระดับโมเลกุล และต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา Functional Ingredients, Functional Foods, Wellness Products และบริการด้านสุขภาพที่มีพื้นฐานจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ อมาโธเปีย มีมุมมองเรื่อง Food as Medicine ไม่ใช่เพียงแนวคิดของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แต่คือการออกแบบระบบการดูแลสุขภาพตามองค์ความรู้แพทย์แผนไทยที่เชื่อมโยงโภชนาการ การนอนหลับ การเคลื่อนไหว สุขอนามัย และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล มีอายุยืนยาว
ภายในงาน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจาก ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ อดีตนายกสมาคมนักกำหนดอาหาร และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมทั้งเชฟอรรถพล ไนโต ถังทองExecutive Chef ผู้มากประสบการณ์ มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการปรุงอาหารสุขภาพที่คำนวณคุณค่าโภชนาการ สะท้อนถึงแก่นแท้ของอาหารอร่อยได้สุขภาพทำได้จริงเป็นไฮไลน์เด็ด คือ การสาธิตเมนูสุดพิเศษ "Hamburg Tofu Steak" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเจ้าของร้านที่เข้าร่วมอบรม ได้นำเทคนิคกลับไปปรับใช้พัฒนาเป็นเมนูสุขภาพของตัวเอง
สำหรับการอบรม รุ่นที่ 2 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นการผนึกกำลัง 3 เชฟดัง โชว์เมนู Wellness Decode 3 สไตล์ สานต่อความสำเร็จ ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมกิจกรรม โดยไฮไลต์ของรุ่นนี้คือการรวมตัวของ 3 เชฟแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสาธิตเมนูสุขภาพใน 3 สไตล์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เชฟเอ็กซ์ (อรรถพล ไนโต ถังทอง) ร่วมสาธิตการทำอาหาร Wellness Decode เชิงลึกเมนูสไตล์ญี่ปุ่น "Hamburg Tofu Steak" โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพหมูชีวา เชฟกระติ๊บ (ชวัลกร) โชว์สร้างสรรค์ Wellness Decode เมนู “ต้มจิ๋ว” พิเศษจากผลิตภัณฑ์เมกาเชฟ เชฟยอด (บารมี) จากร้านเสน ร่วมถ่ายทอดไอเดียเมนูอาหารไทยสุขภาพ “แกงคั่วสับปะรดกุ้ง” จากผลิตภัณฑ์กะทิอร่อยดี
การจัดอบรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้ง 2 รุ่นนี้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นโครงการนำร่องที่สามารถผลักดันและเสริมศักยภาพให้ร้านอาหารไทย มีความรู้ในการสร้างสรรค์ “Wellness Decode Menu” ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้าง "แต้มต่อ" และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการท่ามกลางตลาดที่แข่งขันสูง แต่โครงการฯ ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมพัฒนาร้านอาหาร ในฐานะเป็นผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่ต้องการทางเลือกด้านสุขภาพ โครงการนี้ ฯ เริ่มต้นนำร่อง ขานรับเทรนด์เวลเนสและพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของประเทศไทยพร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการบูรณาการความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะแบรนด์ AMATHOPIA ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Longevity Science โดยชูผักโขม ที่เป็น Super Food สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้สามารถนำผักโขมไปพัฒนาเมนูสุขภาพ และที่สำคัญ AMATHOPIA ยังนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตรงเทรนด์สายสุขภาพของคนทั่วไป อาทิ เครื่องดื่มพลังงานเติมความสดชื่นระหว่างวัน ,สเปรย์สมุนไพรช่วยในการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พัฒนาให้ผู้บริโภคทั่วไปใช้ระหว่างวัน เป็นการเปิดประสบการณ์ด้าน Wellness ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รองรับการเติบโตของตลาด Wellness Longevity ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นจะพร้อมไปเปิดตัวในงาน Foodism ที่จัดร่วมกับ Thailand Health & Wellness ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2569 ณ
อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 ติดตามรายละเอียด Amathopia ได้ที่ www.vscfood.com