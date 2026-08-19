แรงงานไทยในอิสราเอล 6 ราย บาดเจ็บจากระเบิดตกค้าง

MGR Online: กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานว่า แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เมืองเมทูลา ทางตอนเหนือของอิสราเอล
นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า เมื่อช่วงเช้าที่ 18 สิงหาคม 2569 มีแรงงานไทยจำนวน 6 คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าว และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลZiv Medical Center เมือง Safed โดยมี 2 คน ที่บาดเจ็บสาหัส
แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการผ่าตัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้น และปลอดภัยแล้ว
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการด้วยแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงในเรื่องการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไป.