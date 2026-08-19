สมาคมการค้ายาสูบไทย จี้รัฐบาลยกระดับ “ปราบบุหรี่เถื่อน” เป็นวาระแห่งชาติ ชี้เป็นภัยคุกคามชีวิต และเครือข่ายอาชญากรรมใหญ่ หลังคนร้ายใช้อาวุธสงคราม กราดยิงหมายชีวิตเจ้าหน้าที่ปัตตานี

สมาคมการค้ายาสูบไทย แสดงความขอบคุณและสดุดีความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจังและเด็ดขาด จนเกือบถึงแก่ชีวิต พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเป็นเพียงการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีอีกต่อไป แต่ได้ยกระดับกลายเป็นภัยคุกคามถึงชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์กฎหมาย ที่ดำเนินการโดยขบวนการอาชญากรรมขนาดใหญ่
ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนชัดจากเหตุการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ลอบกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตสาขามายอ ขณะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาคดีบุหรี่เถื่อนมาเปรียบเทียบปรับ ซึ่งเป็นการมุ่งเป้าทำร้ายชีวิตเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน โชคดีที่เจ้าหน้าที่หลบกระสุนได้อย่างปลอดภัย แต่กระสุนได้ไปถูกผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไว้แทน จากการสืบสวนพบว่าคนร้ายได้สะกดรอยตามเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ขณะจับกุมผู้ต้องหาค้าบุหรี่เถื่อนแล้ว เมื่อสบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มก่อความไม่สงบและมีส่วนเชื่อมโยงกับการค้าสินค้าเถื่อนในพื้นที่
นางสาวธัญญศรัณ แสงทอง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เผยว่า สมาคมฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและทุ่มเทท่ามกลางความเสี่ยงอันตราย เหตุการณ์ลอบยิงครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่า บุหรี่เถื่อนคือส่วนหนึ่งของขบวนการผิดกฎหมายที่มีผลประโยชน์มหาศาล และพร้อมจะใช้วิธีการรุนแรงถึงชีวิตเพื่อปกป้องการหากินผิดกฎหมายของตน รัฐบาลจึงไม่ควรมองการปราบบุหรี่เถื่อนเป็นเพียงภาระหน้าที่ของตำรวจหรือกรมสรรพสามิตในการจับกุมสินค้าหนีภาษีทั่วไป แต่ต้องยกระดับเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องการออกคำสั่งโดยตรงจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคลัง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบ
การแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดนับจากนี้ ต้องปรับเปลี่ยนจากการจับกุมรายคดีที่ปลายทาง ไปสู่การทลายโครงสร้างเครือข่ายผิดกฎหมายทั้งระบบ ตั้งแต่การสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน การกวาดล้างจุดพักสินค้า การปราบปรามการค้าออนไลน์ ตลอดจนการขยายผลสืบสวนเส้นทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์และลากตัวผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนใหญ่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังมาลงโทษ เนื่องจากเงินหมุนเวียนจากบุหรี่เถื่อนอาจถูกนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนอาชญากรรมประเภทอื่นและสร้างความไม่สงบในพื้นที่เปราะบางโดยเฉพาะภาคใต้ การปราบปรามจึงต้องวัดผลจากการลดขนาดของการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายในไทยและการตัดวงจรขบวนการได้อย่างถอนรากถอนโคนให้สิ้นซาก
สมาคมการค้ายาสูบไทย ขอย้ำเตือนว่าบุหรี่เถื่อนทุกซองไม่ได้ส่งผลเสียแค่รายได้ภาษีของรัฐที่สูญหาย หรือสร้างความเดือดร้อนต่อร้านค้าบุหรี่ถูกกฎหมายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่สินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้กำลังเพิ่มความรุนแรงถึงขั้นคุกคามชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน สมาคมฯ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกท่านในการดำเนินงานและขอเร่งรัดให้รัฐบาลขับเคลื่อนการปราบปรามขบวนการบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจังและเฉียบขาด เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและชีวิตของคนทำงานในพื้นที่อย่างยั่งยืน