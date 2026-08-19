SomapaIT ฉลองครบรอบ 30 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ “Breaking Through the Global” เดินหน้าสร้างนวัตกรรม AI และเทคโนโลยีความมั่นคง ยกระดับศักยภาพไทยสู่เวทีโลก

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SomapaIT บริษัทไอทีชั้นนำของไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการผ่านแดน ระบบความปลอดภัยระดับสากล ภายใต้ SMART BORDER SOLUTIONS โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Breaking Through the Global” สะท้อนการก้าวสู่บทใหม่ขององค์กรเทคโนโลยีไทย ที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการผ่านแดน ความมั่นคงปลอดภัย และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยสู่เวทีสากล พร้อมย้ำพันธกิจในการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประเทศ สังคม และประชาชนอย่างยั่งยืน
โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนทางการทูตจากนานาประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความท้าทายด้านความมั่นคงในโลกยุคใหม่ : เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศ”
ดร.นำโชค โสมาภา ผู้ก่อตั้ง บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเดินทางตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส และผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง “จุดเริ่มต้นของ SomapaIT เกิดจากความตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศ วันนี้เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่านแดน ระบบตรวจคนเข้าเมือง ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ความร่วมมือกับหลายประเทศในเวทีนานาชาติ”
ดร.นำโชค กล่าวต่อว่า แนวคิด “Breaking Through the Global” ไม่ได้หมายถึงเพียงการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ แต่คือการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ได้รับความเชื่อมั่นในระดับโลก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และสามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับประเทศ ผู้คน และสังคม “เราไม่ได้สร้างเทคโนโลยีเพื่อให้โลกจดจำชื่อของเรา แต่เราสร้างเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้คน ประเทศ และโลกใบนี้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น”
ด้าน คุณศุภประเสริฐ วงศ์สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบัน SomapaIT เป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการการผ่านแดน (Border Management Technology) และระบบข้อมูลผู้โดยสาร ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและท่าอากาศยานทั้งในประเทศและอีกหลาย ๆ ประเทศ นอกจากโครงการหลักภายในประเทศแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาโครงการสำคัญ อาทิ ระบบ Advance Passenger Processing System (APPS) และ Passenger Name Records (PNR) ให้แก่ภาครัฐของ สปป.ลาว ระบบ Multi-Agency Digital Arrival Solution (PNGDAC) ในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี รวมถึงระบบบริหารจัดการการเข้า–ออกประเทศ (Entry/Exit System) สำหรับสาธารณรัฐไลบีเรีย ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการชายแดนและความปลอดภัยของประเทศคู่ความร่วมมือ
คุณศุภประเสริฐ กล่าวต่อว่า จากศักยภาพดังกล่าว บริษัทได้รับ ASOCIO Global Business Service Award ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานและศักยภาพของบริษัทเทคโนโลยีไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ SomapaIT ยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่อง โดยนำองค์ความรู้เฉพาะด้านที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี มาพัฒนาระบบ AI Risk Scoring เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองบุคคลเข้า–ออกประเทศ ตลอดจนพัฒนา Application InfoSurf ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI สำหรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การบริหารทรัพยากร และการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างแม่นยำ
“เพราะเราเชื่อว่า AI จะฉลาดและแม่นยำได้ต้องเกิดจากผู้ถ่ายทอดที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์จริงมาอย่างยาวนาน รวมถึงข้อมูลที่จะให้ AI เรียนรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งซึ่ง AI ของเราได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงระดับ Billion Transactions ทั้งหมดนี้คือข้อได้เปรียบที่โสมาภาสั่งสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีของคนไทยสามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ” นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม โดยในโอกาสครบรอบ 30 ปี ได้ดำเนินโครงการ ‘30 ปี 30 ทุน’ มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพระดาบส เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา SomapaIT ยังคงยึดมั่นในแนวคิดว่า “เทคโนโลยีที่ดีที่สุด คือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน” พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี ความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาค การเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการย้อนมองความสำเร็จในอดีต หากแต่เป็นการประกาศก้าวใหม่ขององค์กร ที่พร้อมนำศักยภาพของเทคโนโลยีไทยไปสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล และร่วมขับเคลื่อนอนาคตที่ปลอดภัย เชื่อมโยง และยั่งยืนสำหรับทุกภาคส่วน คุณศุภประเสริฐ กล่าวปิดท้าย