อาลัย! เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูโพสต์ภาพภาพอดีต อาลัย "เรย์ แม็คโดนัลด์" นักแสดงมากความสามารถ

โลกออนไลน์ร่วมอาลัย “เรย์ แม็คโดนัลด์” นักแสดงมากฝีมือขวัญใจยุค 90 หลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูโพสต์ภาพแห่งความทรงจำ ย้อนผลงานสร้างชื่อและรางวัลการแสดง ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (19 ส.ค.) โลกออนไลน์ร่วมแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่อง หลัง คุณอัญวุฒิ โพธิ์อำไพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้โพสต์ภาพย้อนอดีตพร้อมระบุวันที่ 19 สิงหาคม 2569 และชื่อของ "เรย์ แม็คโดนัลด์" นักแสดงชื่อดัง เพื่อเป็นการไว้อาลัย
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นรูปถ่ายเก่าในอดีตสมัยที่ เรย์ แม็คโดนัลด์ ร่วมเฟรมกับเหล่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยอีโมจิร้องไห้เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยคุณอัญวุฒิยังได้คอมเมนต์ระบุถึงประวัติและผลงานในความทรงจำของอดีตนักแสดงหนุ่มรายนี้ว่า ""เรย์ แม็คโดนัลด์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 เป็นนักแสดงลูกครึ่ง ไทย - สกอตแลนด์ (ยูเรเซียน) เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ดีเยี่ยมในปี ค.ศ. 1997-1998 ด้วยบทในภาพยนตร์เรื่อง ฝันบ้าคาราโอเกะ และยังได้รับรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ"
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาร่วมกดไลก์ แสดงความเสียใจ และแชร์โพสต์เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงมากฝีมือขวัญใจยุค 90 รายนี้เป็นจำนวนมาก