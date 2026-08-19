"ซีเค" เดือด! ตัดขาดรายการดัง โควตคำพูด "ไทยต้องยอมเลียเท้า อีลอน มัสก์"

"ซีเค" ประกาศตัดขาดรายการดัง ไปออกโดยไม่รับค่าตัว แต่กลับโควตคำพูดบิดเบือน "ต่อให้ไทยต้องเลียเท้า อีลอน มัสก์ ก็ต้องยอม" เพื่อแลกลงทุน ลั่น เสียใจที่สุดตรงที่ทำให้ดูเหมือนเป็นคนขายชาติ ทั้งที่รู้จักกันดีว่าตนรักประเทศไทยมากแค่ไหน
จากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพโควตคำพูดของ ซีเค เจิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง Fastwork แพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์ชื่อดังในไทย ระบุว่า "ไทยควรกล้าที่จะแหกกฎ เปลี่ยนกฎ ต้องยอมทุ่มให้ Elon Musk ทุกอย่าง ต่อให้ต้องเลียส้นเท้าก็ต้องยอม" (เพื่อแลกกับการลงทุน และดึงดูดเทคโนโลยีระดับโลก) โดยอ้างว่าเป็นคำกล่าวของ ซีเค เจิง จากการร่วมสนทนาในรายการชื่อดังรายการหนึ่ง
จากนั้น ซีเค เจิง ได้โพสต์อย่างดุเดือดถึงภาพโควตคำพูดดังกล่าวว่า ...
"ข้อความนี้ฝากถึงสื่อทุกสำนักที่ตั้งใจตัดคำพูดของผมให้สั้นลง แล้วเอาไปทำเป็น Quote เพื่อให้ผมดูแย่ เพื่อให้คนเข้ามาด่า และเปลี่ยนความเข้าใจผิดนั้นให้กลายเป็น Engagement ของตัวเอง
พวกคุณคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนในประเทศนี้ได้รับความรู้แบบไม่ครบถ้วน เพราะคุณเลือกผลประโยชน์ระยะสั้นของตัวเอง มากกว่าประโยชน์ระยะยาวของคนส่วนใหญ่
สื่อคือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถ้าห้องเรียนนี้เลือกนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อเรียกยอด คนก็ย่อมได้รับความเข้าใจเพียงบางส่วน และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เรายังลำบากในการพัฒนาคนให้สามารถแข่งขันกับโลกได้
คอมเมนต์ด่าผมแทบทำอะไรผมไม่ได้ เพราะผมอ่านภาษาไทยแทบไม่ออก แต่สิ่งที่คุณกำลังทำร้ายจริง ๆ ไม่ใช่ผม มันคือคนอ่าน และสุดท้ายคือประเทศนี้เอง เพราะคุณกำลังส่งต่อข้อมูลที่ไม่ครบ เพียงเพื่อสร้างความโกรธ ความเข้าใจผิด และ Engagement ให้กับตัวเอง
ถ้าเป้าหมายของคุณคือการทำสื่อคุณภาพ เพื่อให้ความรู้และเปลี่ยนชีวิตผู้คนจริง ๆ คุณจะไม่ทำแบบนี้
แต่คุณทำ เพราะคุณต้องการ Engagement คุณต้องการ Reach แม้ต้องแลกกับการที่คนทั้งประเทศได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยน
นั่นไม่ใช่การทำหน้าที่ของสื่อเพื่อสังคม แต่มันคือการเอาประโยชน์ของตัวเองมาก่อนประโยชน์ของประเทศ และสำหรับผม มันเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่ง
จากนั้นเจ้าตัวได้แชร์ภาพโควตดังกล่าว พร้อมระบุว่า ... "ผมรู้สึกเสียใจมากที่รายการที่ผมให้เกียรติไปออกรายการด้วย กลับเลือกตัดคำพูดของผมไปทำเป็น Quote ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจทำให้คนเข้าใจเจตนาของผมที่มีต่อประเทศนี้ผิด และสร้างความเสียหายให้กับตัวผม
สิ่งที่น่าเสียใจยิ่งกว่าคือ ผมไปร่วมรายการนี้โดยไม่รับค่าตัว เพราะตั้งใจอยากแบ่งปันความคิดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชม แต่สุดท้ายรายการกลับเลือกทำให้ผมเสียหาย เพื่อแลกกับ Engagement ของตัวเอง
สำหรับผม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก และทำให้ผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับรายการนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผมจะไม่ไปร่วมรายการนี้อีกแล้วครับ และตอนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จะเป็นตอนสุดท้ายของผมกับรายการนี้"
และโพสต์อีกว่า ... "เขาจะพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจผมผิดในเรื่องไหน หรือจะตัดคำพูดจนทำให้ดูเหมือนผมให้ข้อมูลไม่ครบ หรือบางครั้งทำให้ข้อมูลของผมดูผิด ผมก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้น
แต่สิ่งที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุด คือการที่เขาพยายามทำให้ผมดูเหมือนเป็นคนขายชาติ ทั้งที่เราทำงานด้วยกันทุกสัปดาห์ เขารู้อยู่แล้วว่าผมรักประเทศไทยมากแค่ไหน เขารู้ดีว่าความตั้งใจของผมที่ทำทุกอย่างมาตลอดคืออยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้น
ผมรักประเทศไทยมาก และไม่มีใครสามารถทำให้ผมรักประเทศนี้น้อยลงได้ เพราะฉะนั้น การถูกคนที่รู้จักและทำงานกับผมมาตลอด นำเสนอผมออกไปในมุมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมเป็นจริง ๆ นี่คือเรื่องที่ทำให้ผมทั้งเจ็บใจและเสียใจมากที่สุดครับ"