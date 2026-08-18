โรงพยาบาลพระรามเก้า ก้าวสู่เวทีเอเชีย ติดทำเนียบ Forbes Asia’s Best Under A Billion 2026 หนึ่งใน 200 บริษัทจดทะเบียนผลงานเด่นจากกว่า 19,000 แห่งทั่วเอเชีย-แปซิฟิก

โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Forbes Asia’s Best Under A Billion 2026 หนึ่งใน 200 บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากบริษัทจดทะเบียนกว่า 19,000 แห่ง ที่ผ่านการพิจารณา โดยในปีนี้มีบริษัทไทยได้รับคัดเลือกทั้งหมด 18 แห่ง
Forbes Asia’s Best Under A Billion เป็นรายชื่อที่ Forbes Asia จัดทำขึ้นเพื่อคัดเลือกบริษัท จดทะเบียนขนาดเล็กและขนาดกลางในเอเชีย-แปซิฟิกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในหลายมิติ อาทิ ระดับหนี้สิน การเติบโตของรายได้และกำไรต่อหุ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวเป็นการคัดเลือกแบบไม่จัดลำดับ (Unranked List)
สำหรับโรงพยาบาลพระรามเก้า Forbes ระบุว่า บริษัทมีรายได้ 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรสุทธิ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 415 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูล ผลประกอบการล่าสุดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
นพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Forbes Asia’s Best Under A Billion 2026 เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระรามเก้าทุกคน ตลอดที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาองค์กรควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการรักษา การเสริมศักยภาพทีมแพทย์และบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางเหล่านี้สะท้อนผ่านผลการดำเนินงานและการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ Forbes ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้
“สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งไม่ได้มีความหมายเพียงในมิติทางธุรกิจ แต่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพการรักษา ความปลอดภัย และประสบการณ์ที่ดีของผู้ป่วย การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้เรารักษาสมดุลระหว่างการเติบโตขององค์กรและการยกระดับคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่อง” นพ.วิทยา กล่าวปิดท้าย
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