สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่! "หลิงหลิง คอง" ผงาดคว้าอันดับ 1 "ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026" ทุบสถิติกว่า 22 ล้านคะแนน

นิตยสารระดับสากล Netizens Choice Magazine ออกมาประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ ทุบทุกสถิติ ด้วยจำนวนสูงถึงกว่า 22 ล้านคะแนน คว้าทั้งตำแหน่ง อันดับ 1 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ประจำปี 2026 (The Most Beautiful Woman Alive 2026) และ อันดับ 1 นักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2026 มาครอบครองแบบสร้างประวัติศาสตร์
ชัยชนะอันงดงามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์อันโดดเด่น การวางตัวที่น่ารักอบอุ่น และผลงานการแสดงระดับคุณภาพที่ครองใจแฟนๆ ทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนทั่วโลก ส่งให้ "หลิงหลิง คอง" กลายเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของไทยที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ก้าวไกลและเปล่งประกายบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
สำหรับประวัติ "หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ คอง" สาวลูกครึ่งไทย-ฮ่องกง (เกิด 11 พฤษภาคม 2538) ดีกรีความปังที่ไม่ธรรมดา ทั้งพูดได้ตั้ง 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน แล้ว เธอยังเคยคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 นางงามไหมขอนแก่น ปี 2559 และชนะเลิศอันดับ 1 นางงามเขาสวนกวาง ปี 2561 มาแล้วด้วยนะจ๊ะ ก่อนจะก้าวเข้ามาเป็นนางเอกช่อง 3 ขวัญใจมหาชน ที่ฝากผลงานการแสดงกระแสแรงในบท "คุณหมอฟ้าลดา" จากซีรีส์ "ใจซ่อนรัก" จนแฟนๆ หลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมือง