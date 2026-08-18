ครอบครัว “ฮลุน” เร่งหาความจริงปมเสียชีวิต จ่อดำเนินคดีพวกละเมิดผลงาน แอบอ้างอ้างสิทธิ

ครอบครัว “ฮลุน” แจ้งความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ย้ำขอเวลาติดตามข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส พร้อมประกาศกางกฎหมายปกป้องสิทธิผลงานและชื่อเสียงของฮลุนและครอบครัวเต็มที่
วันนี้ (18 ส.ค.) “พี่มอส” พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงถึงทิศทางและแนวทางการดำเนินการของครอบครัวในขณะนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแก่สาธารณชนและกลุ่มแฟนคลับ โดยพี่มอส ระบุว่า ลำดับความสำคัญแรกของครอบครัวคือการติดตามข้อเท็จจริง รูปแบบ และสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุน โดยเน้นย้ำให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่สามารถเปิดเผยได้ และจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะเมื่อมีความชัดเจน
สำหรับเรื่องทรัพย์สินและมรดก อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยมีพี่สาวของฮลุนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ
ส่วนการจัดงานทำบุญ 100 วัน ครอบครัวตั้งใจจัดขึ้นเองตามกำลังและความเหมาะสม โดยไม่ได้เปิดรับความช่วยเหลือเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกรงใจและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกคน ทั้งนี้ หากแฟนคลับหรือผู้ที่ห่วงใยประสงค์จะทำบุญ สามารถเลือกทำบุญที่วัด บริจาคผู้ยากไร้ หรือทำความดีตามสะดวกแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ฮลุนได้ตามสบายใจ
นอกจากนี้ ทางครอบครัวได้ชี้แจงประเด็นการละเมิดสิทธิ โดยย้ำว่าที่ผ่านมาไม่ได้ละเลย แต่เลือกจัดการเรื่องงานศพและการดูแลสภาพจิตใจคนในบ้านเป็นอันดับแรก หลังจากนี้จะขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว ผลงาน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และทรัพย์สินทางปัญญาของฮลุน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกคน
โดยหากพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การตัดต่อ ดัดแปลง หารายได้ หรือแอบอ้างเรื่องราวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทางครอบครัวจะรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง แต่จำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์และความถูกต้องให้แก่ผู้เสียชีวิต