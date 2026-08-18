สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน มอบกระดาษทองย่น สนับสนุนการจัดสร้างพระเมรุมาศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน นำโดย นายวีระ วาณิชยพิทักษ์ นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร และ นายประวิตร วิรานุวัตร อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบ กระดาษทองย่น ให้แก่ นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างและประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ให้มีความวิจิตร งดงาม และถูกต้องตามแบบแผนงานสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงของกรมศิลปากร เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ตลอดจนความมุ่งมั่นของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมราชประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป