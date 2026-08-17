Tilsna ชวนน้องๆ สวมบท ‘ฮีโร่ชีววิทยาศาสตร์’ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2569 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตอกย้ำความยิ่งใหญ่เปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569” อย่างเป็นทางการ ณ อาคาร 9–11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายใต้แนวคิดหลัก “Intelligence in Science for a Sustainable Future: วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว., นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ชวนตะลุยบูธ Tilsna (สทนว.) ในคอนเซ็ปต์ “MISSION Bio Possible” หนึ่งในไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ เยาวชน และครอบครัวมากเป็นพิเศษตั้งแต่เปิดงาน คือ นิทรรศการของ Tilsna (สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ สทนว.) ที่ขนทัพความรู้และความสนุกมาร่วมจัดแสดงภายใต้ธีมแนวคิด “MISSION Bio Possible: ทุกภารกิจเป็นจริงได้” ที่ TILSNA เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ จุดประกายแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะวิจัยสู่นวัตกรรุ่นใหม่แห่งอนาคต
ภายในบูธ Tilsna จัดเต็มด้วย 4 โซนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ให้น้องๆ ได้ลงมือทำและสัมผัสประสบการณ์จริง
Bio Mission AI Face Interactive Room: ตื่นตาตื่นใจกับห้องจำลองโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะเปลี่ยนโฉมผู้เข้าร่วมงานให้กลายเป็น “ฮีโร่นักชีววิทยาศาสตร์” สวมชุดสุดล้ำ ร่วมภารกิจปกป้องโลกในฉากต่อสู้กับเชื้อโรค ตะลุยห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และท่องโลกสีเขียวแห่งชีววิทยาศาสตร์
กล่องส่องเซลล์: สัมผัสประสบการณ์ของนักวิจัยตัวจริง กับกล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูงที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ส่องดูโครงสร้างเซลล์สิ่งมีชีวิตกันแบบชัดเจน
DNA - Genetic นักคิดนักประดิษฐ์: เติมเต็มจินตนาการและความรู้ทางพันธุศาสตร์ ผ่านกิจกรรม Workshop สนุกๆ "DIY พวงกุญแจ DNA" ที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องเบสและโครงสร้างพันธุกรรมพร้อมสร้างสรรค์ผลงานกลับบ้านเป็นของที่ระลึก
นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ: ทำความรู้จักบทบาทของ Tilsna ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย พร้อมสำรวจ "10 อาชีพแห่งอนาคตด้านชีววิทยาศาสตร์" (Life Sciences) เพื่อสร้างแนวทางสู่อาชีพในฝันของเด็กยุคใหม่
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–23 สิงหาคม 2569 ณ อาคาร 9–11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้ปกครอง โรงเรียน และเยาวชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงานและร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธ Tilsna ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง 9 วัน