ทช.แจงดรามาประกวด “พะยูน AI Art” ยันเปิดโอกาสทุกคน ปมปั๊มไลค์ จ่อปรับเกณฑ์ให้เป็นธรรม

ทช.ชี้แจงหลังโซเชียลฯ วิจารณ์กิจกรรมประกวดภาพพะยูนด้วย AI Art เนื่องในวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ยืนยันเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ได้โดยไม่จำกัดทักษะศิลปะ พร้อมขออภัยกรณีระบบโหวตผ่านยอดไลค์ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่โปร่งใส และรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเกณฑ์ตรวจสอบให้รัดกุมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
วันนี้ (17 ส.ค.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงแนวคิดและประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "DMCR Play Day" ประกวดสร้างสรรค์ภาพพะยูนด้วย AI Art เนื่องในวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์
ทางกรมฯ ระบุว่า เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยี AI Art เป็นเครื่องมือ เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์พะยูนได้อย่างทั่วถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีทักษะการวาดภาพหรือออกแบบระดับมืออาชีพ ขอเพียงมีความคิดสร้างสรรค์และอยากถ่ายทอดมุมมองเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติในแบบของตนเอง
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจำนวน 10 ภาพ โดยประเมินจากความสอดคล้องกับแนวคิด "รักษ์ถิ่นพะยูน" ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และองค์ประกอบภาพ ซึ่งมีจุดเด่นสำคัญ ดังนี้ สื่อสารตรงคอนเซปต์ เชื่อมโยงพะยูนเข้ากับแหล่งหญ้าทะเลและระบบนิเวศ สะท้อนภาพ "บ้านของพะยูน" ได้อย่างชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงถึงจินตนาการและเทคนิค
โดยสะท้อนวิถีธรรมชาติ มีการนำเสนอภาพพะยูนแม่-ลูก สื่อถึงความผูกพัน ครอบครัว การเพิ่มประชากรพะยูน และความสำคัญของแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ แจงปมปั๊มไลค์ น้อมรับข้อผิดพลาดปรับปรุงเกณฑ์โหวต
สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับระบบโหวตผ่านยอดกดไลค์บน Facebook ที่อาจมีการปั๊มไลค์หรือใช้ช่องทางที่ไม่เป็นธรรม ทางกรมฯ รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และขออภัยหากกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจ โดยยืนยันจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการโหวตให้ชัดเจน รัดกุม และเป็นธรรมยิ่งขึ้นในกิจกรรมครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ทช. ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันเรียนรู้และอนุรักษ์ "บ้านของพะยูน" ให้ปลอดภัย เนื่องในวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ 17 สิงหาคมนี้