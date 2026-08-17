สยบข่าวลือ! ลูกสาวโต้เฟกนิวส์ ยืนยัน "อาจารย์แม่" สุขภาพแข็งแรงดี

โลกออนไลน์ตกใจ หลังสะพัดข่าว “อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เสียชีวิต ล่าสุดลูกสาวเผยภาพปัจจุบัน ยืนยันยังสบายดี กินได้ นอนหลับ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยที่ส่งถึงครอบครัว
วันนี้ (17 ส.ค.) เกิดกระแสข่าวปลอมสะพัดบนโลกออนไลน์ อ้างว่า รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่รู้จักกันในนาม "อาจารย์แม่" เสียชีวิตลงแล้ว จนสร้างความตกใจและห่วงใยให้กับแฟนคลับและประชาชนทั่วไปอย่างมาก
ล่าสุด เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาช่วยสยบกระแสข่าวดังกล่าว โดยเปิดเผยภาพโพสต์จากคุณ Nithinart Sinthudeacha Telan ซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์แม่ ที่ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
สรุปข้อเท็จจริงจากโพสต์ของลูกสาว โดยสุขภาพยังแข็งแรง อาจารย์แม่ยังคงสบายดี แข็งแรง กินได้ นอนหลับ และมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และเผยภาพปัจจุบัน ได้มีการเผยแพร่ภาพอาจารย์แม่ขณะถือเหรียญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้รับมอบมาล่าสุด ซึ่งเหตุผลที่พูดน้อยลง คุณลูกสาวระบุว่าช่วงนี้อาจารย์แม่พูดน้อยลง คงเป็นเพราะใช้โควตาการพูดไปเยอะแล้วในอดีต
พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวยังได้ขอบคุณทุกความรัก ความห่วงใย และสายโทรศัพท์จากแฟนคลับที่ติดต่อเข้ามาสอบถามด้วยความเคารพรักอีกด้วย