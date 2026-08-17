ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2569 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2569 ด้วยขนมไหว้พระจันทร์เซต Limited Edition จากห้องอาหารจีน The Mulberry Chinese Cuisine รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เพื่อถ่ายทอดรสชาติที่ผสมผสานความคลาสสิกและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญส่งต่อความสุข ความรัก แด่ครอบครัว คนพิเศษ และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านขนมไหว้พระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2569 พบกับขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ได้แก่
• ทุเรียนหมอนทองไข่แดง – ความหอมมันเข้มข้นของทุเรียนหมอนทอง ผสานรสเค็มมันของไข่แดงอย่างลงตัว
• คัสตาร์ดยูซุฮันนี่ – คัสตาร์ดเนื้อเนียน หอมหวานละมุน เติมความสดชื่นด้วยรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของยูซุ
• โป๊ยยิ้ง – รวมธัญพืชพรีเมียม 8 ชนิด มอบสัมผัสกรุบกรอบ พร้อมความหอมอร่อยในทุกคำ
• เม็ดบัวไข่แดง – รสชาติคลาสสิกจากเม็ดบัวหวานละมุน เสริมด้วยความเค็มมันของไข่แดงเค็ม
Early Bird Special ! รับส่วนลด 20% สำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2569 ดังนี้ • 139 บาทสุทธิ / ชิ้น จากราคาปกติ 170 บาท • 262 บาทสุทธิ / 2 ชิ้น จากราคาปกติ 320 บาท • 1,023 บาทสุทธิ / 4 ชิ้น พร้อมกล่อง Limited Edition จากราคาปกติ 1,250 บาท • 1,186 บาทสุทธิ / 6 ชิ้น พร้อมกล่อง Limited Edition จากราคาปกติ 1,450 บาท
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2569 ลูกค้าที่สั่งจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมฯ รับส่วนลด 20% สำหรับเซต 4 ชิ้น และ 6 ชิ้น สั่งจองออนไลน์ได้ที่ bookatable.berkeleypratunam.com พร้อมกรอกรหัสส่วนลด Promo Code: mooncakebox4 สำหรับกล่อง 4 ชิ้น
Promo Code: mooncakebox6 สำหรับกล่อง 6 ชิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งจองล่วงหน้า โทร. 02 309 9999 ต่อ 3143