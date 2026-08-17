ไวรัลเรื่องราว! “โฟล์ค” ตากล้องหัวใจแกร่ง พูดไม่ได้หลังอุบัติเหตุ ขอเพียง “โอกาส” ได้ทำงาน

เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของ “โฟล์ค” ช่างภาพหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ แม้อุบัติเหตุทำให้สูญเสียความสามารถในการพูดและพิมพ์โต้ตอบ แต่ยังเดินหน้ารับงานถ่ายภาพและวิดีโอเลี้ยงชีพ พร้อมข้อความกินใจ “ผมไม่เคยขอ ไม่รับบริจาคเงิน แต่ผมขอแค่โอกาส” ชาวเน็ตแห่แชร์ผลงานและส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม
วันนี้ (17 ส.ค.) กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Picture Of Effort ได้โพสต์เรื่องราวของ นายถิรพุทธิ์ (โฟล์ค) ช่างภาพหนุ่มผู้สู้ชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุหนักเมื่อปี 2558 จนต้องตัดเนื้อสมองบางส่วนออก ส่งผลให้ไม่สามารถพูดและพิมพ์ตอบโต้ได้ แต่ความสามารถในการรับรู้ ความเข้าใจ และหัวใจที่รักในการถ่ายภาพยังคงเต็มเปี่ยม
คุณโฟล์ค จบการศึกษาด้านมัลติมีเดีย (ปวช.) จากเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้เปิดเพจดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เสนอผลงาน และรับงานถ่ายภาพ-วิดีโอในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบวช งานรับปริญญา สัมมนา งานกีฬา งานอีเวนต์ รวมถึงงานแข่งรถและงานเลี้ยงต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำรายได้จากการทำงานไปเก็บออมเพื่อซื้ออุปกรณ์กล้องและเลนส์ในการพัฒนาฝีมือต่อไป
"ผมไม่เคยขอ ไม่รับบริจาคเงิน แต่ผมขอแค่ 'โอกาส'" ข้อความส่วนหนึ่งจากโพสต์ของคุณโฟล์คที่กินใจชาวเน็ต โดยเจ้าตัวได้ระบุเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตนเองไม่สามารถพูดหรือพิมพ์ตอบข้อความได้ไวจึงมีคุณพ่อและคุณแม่คอยช่วยดูแลและตอบแชตประสานงานแทนให้เสมอ
รายละเอียดการติดต่องาน
ช่องทางรับงาน: ถ่ายภาพ/วิดีโอ งานพิธีและอีเวนต์ทุกประเภท
ผู้ประสานงาน: คุณพ่อ (เบอร์โทรศัพท์ 086-5456229)
เพจผลงาน: Picture Of Effort
ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมและกำลังใจจากผู้คนในโซเชียลอย่างล้นหลาม สมกับแฮชแท็กประจำตัว #ต้นทุนผมคือความพยายาม และ #ตากล้องมือซ้ายเทวดา ที่สะท้อนถึงสปิริตช่างภาพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทางร่างกาย