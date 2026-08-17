ด่วน! ขาขาดอีก ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอานม้า เร่งส่งขึ้น ฮ.เข้า รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สลด ทหารชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลาดเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอานม้า อุบลราชธานี บาดเจ็บสาหัสขาขวาขาด เร่งนำส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์
วันนี้(17 ส.ค.) กองทัพภาคที่ 2 รายงานกำลังพลประสบเหตุทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2569
กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการที่ 1 สังกัด หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยรรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (นปท.ศทช.ศบท.)
อาการเบื้องต้น ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด ขาขวาท่อนล่างขาด เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ หลังจากนั้น นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับการรักษา และประเมินอาการเบื้องต้น และเตรียมส่งต่อทางอากาศ นำส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง
ภารกิจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจ ด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพิ่มการตรวจสอบและเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิด เร่งช่วยเหลือและส่งต่อกำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดในพื้นที่